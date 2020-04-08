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"Видеть Роналду злым приятно": бывший футболист "Динамо" вывел из себя португальскую звезду

8 апреля, 19:41

Елена Павлова

Португальский форвард ненавидит проигрывать и с трудом скрывает эмоции

Португальский полузащитник "Вероны" Мигел Велозу, которые в свое время четыре сезона провел в киевском "Динамо", рассказал, что чувствовал, когда его команда в текущем сезоне обыграла туринский "Ювентус", за который выступает его соотечественник Криштиану Роналду. Отметим, что с 2007 года футболисты выступали вместе за сборную Португалии.

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"Обыграть Роналду — это было прекрасно. Я хорошо его знаю. Он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая то, что мы поговорили после матча", — цитирует Велозу Goal.

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Напомним, что "Ювентус" сенсационно уступил "Вероне" в матче 23-го тура итальянской Серии А со счетом 1:2. Встреча состоялась 8 февраля на арене "Марк-Антонио Бентегоди". В составе победителей отличились форварды Фабио Борини и Джампаоло Паццини. Автором единственного гола в составе туринской "Старой Синьоры" стал как раз Роналду.

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За "Верону" Велозу выступает с лета 2019 года – контракт полузащитника рассчитан на год. Ранее он защищал цвета другого итальянского клуба – "Дженоа".

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Мигел Велозу злость Верона

Источник: Goal.com

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