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Неприкасаемый Роналду: во время пандемии коронавируса "Ювентус" присвоил Криштиану особый статус

8 апреля, 13:29

Богдан Юрков

Туринский гранд определил пять игроков, которых точно не продадут. Среди них - и невероятный португалец

В туринском "Ювентусе" на карантине, связанном с коронавирусом, определили список футболистов, неприкасаемых для других клубов во время ближайшего трансферного окна. В число тех, кто не продается, попал и звездный Роналду. Смотрите лучшие голы Криштиану в Италии.

Группу футболистов, уход которых по завершении сезона в "Ювентусе" исключают на сто процентов, составили нападающий Криштиану Роналду, защитники Маттейс де Лигт, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, а также полузащитник Родриго Бентанкур.

В то же время, как сообщает итальянское издание Tuttosport, руководство "Ювентуса" готово расстаться с полузащитником Миралемом Пьяничем, а также с защитниками Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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Ранее мы рассказывали, чтопод покровом коронавируса Роналду уводят у "Ювентуса". 5-кратного обладателя "Золотого мяча" активно зовут к себе "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".

Также мы писали, что ждет Роналду после коронавируса: по мнению португальского тренера Лионеля Понтеша, пауза в соревнованиях пойдет Криштиану на пользу, даже несмотря на его внушительный возраст.

Смотрите, что недавно подарили Роналду на 35-летие

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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