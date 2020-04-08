Неприкасаемый Роналду: во время пандемии коронавируса "Ювентус" присвоил Криштиану особый статус

В туринском "Ювентусе" на карантине, связанном с коронавирусом, определили список футболистов, неприкасаемых для других клубов во время ближайшего трансферного окна. В число тех, кто не продается, попал и звездный Роналду. Смотрите лучшие голы Криштиану в Италии.
Группу футболистов, уход которых по завершении сезона в "Ювентусе" исключают на сто процентов, составили нападающий Криштиану Роналду, защитники Маттейс де Лигт, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, а также полузащитник Родриго Бентанкур.
В то же время, как сообщает итальянское издание Tuttosport, руководство "Ювентуса" готово расстаться с полузащитником Миралемом Пьяничем, а также с защитниками Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани.
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Ранее мы рассказывали, чтопод покровом коронавируса Роналду уводят у "Ювентуса". 5-кратного обладателя "Золотого мяча" активно зовут к себе "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен".
Также мы писали, что ждет Роналду после коронавируса: по мнению португальского тренера Лионеля Понтеша, пауза в соревнованиях пойдет Криштиану на пользу, даже несмотря на его внушительный возраст.
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