Виктор Грачев – о жеребьевке Лиги чемпионов: "Шахтеру" для выхода из группы должно хватить 9-10 очков"

Вчера в Монако в конгресс-центре "Гримальди Форум" прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. На ней своих соперников узнал и единственный представитель Украины на этой стадии турнира "Шахтер". Руки амбассадоров будущего финала Кака, открывавшего шарики с командами, и Диего Форлана, распределявшего их по группам, отправили "горняков" в квартет F, где компанию подопечным Паулу Фонсеки составили английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм".

Против "горожан" Пепа Гвардиолы "оранжево-черным" предстоит играть второй год подряд (в прошлом сезоне, напомним, соперники обменялись домашними победами: 2:0 в Манчестере и 2:1 в Харькове), а вот с двумя другими своими будущими оппонентами дончане в еврокубках еще не пересекались.

"Группа ровная, хотя "Манчестер Сити", естественно, стоит особняком. Но нужно играть, побеждать и проходить дальше", - прокомментировал итоги жеребьевки гендиректор "горняков" Сергей Палкин, присутствовавший на церемонии.

А наставник "оранжево-черных" Паулу Фонсека, узнав имена будущих соперников, заявил: "Мы должны показать свой наилучший футбол, чтобы побороться за выход из группы. В то же время я думаю, что "Шахтер", "Лион" и "Хоффенхайм" находятся на примерно одинаковом уровне и могут бороться за второе место. Считаю, что все мы можем назвать фаворитом группы "Манчестер Сити". В любом случае, это самая сильная команда и главный кандидат на проход".

Естественно, что того же мнения и букмекеры, считающие англичан безоговорочным фаворитом нашего квартета. Вероятность победы "горожан" в группе они оценивают коэффициентом 1,3. А вот от остальной троицы ждут большой зарубы: "Лион" чуть впереди – 10, у "Шахтера" и "Хоффенхайма" – по 13. Более того, исходя из котировок, подопечные Пепа Гвардиолы считаются главными претендентами и на победу в турнире. Коэффициент на их триумф – 5,4, намного больше, чем у "Барсы" (7), "Ювентуса" (7,5), ПСЖ (8) и "Реала" (9).

ГРУППА НЕ СИЛЬНЕЕ ПРОШЛОГОДНЕЙ. "На первый взгляд – порадоваться нечему. Группа очень серьезная, – поделился с "Сегодня" ветеран "горняков" Виктор Грачев. – Но в то же время она не сильнее той, что была у "Шахтера" в прошлом году. Снова в нашем квартете нет откровенного аутсайдера, а это значит, что каждый может отобрать очки у каждого. Без потерь не обойдется никто. Тем более что все четыре команды из тех, что и сами играют в футбол, и дают играть сопернику. Для выхода из группы, на мой взгляд, должно хватить 9-10 очков, но их же еще нужно набрать. Ну и, конечно, многое будет зависеть от календаря. Уверен, что путевки в плей-офф будут разыграны только в последнем туре".