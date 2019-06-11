Волевая победа: обзор матча Италия – Босния
Итальянцы первыми пропустили, но сумели в концовке матча вырвать победу
Во вторник, 11 июня, в группе J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Турине встретились сборные Италии и Боснии. Гости первыми открыли счет, когда Джеко замкнул передачу в штрафную. Итальянцы отыгрались сразу после перерыва. После навеса Инсинье ударом слета попал в угол. А перед финальным свистком Италия вырвала победу. На этот раз Инсинье выступил ассистентом, после его передачи гол забил Вератти.
Италия – Босния – 2:1
Голы: Инсинье (49), Вератти (86) – Джеко (32)
Обзор первого тайма Италия – Босния
Обзор второго тайма Италия – Босния
Другие матчи группы
Греция – Армения – 2:3
Лихтенштейн – Финляндия – 0:2
Турнирная таблица
Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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