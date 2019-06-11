Волевая победа: обзор матча Италия – Босния

Во вторник, 11 июня, в группе J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Турине встретились сборные Италии и Боснии. Гости первыми открыли счет, когда Джеко замкнул передачу в штрафную. Итальянцы отыгрались сразу после перерыва. После навеса Инсинье ударом слета попал в угол. А перед финальным свистком Италия вырвала победу. На этот раз Инсинье выступил ассистентом, после его передачи гол забил Вератти.

Италия – Босния – 2:1

Голы: Инсинье (49), Вератти (86) – Джеко (32)

Обзор первого тайма Италия – Босния

Обзор второго тайма Италия – Босния

Другие матчи группы

Греция – Армения – 2:3

Лихтенштейн – Финляндия – 0:2

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 4 4 0 0 13-1 12 2 ФИНЛЯНДИЯ 4 3 0 1 6-2 9 3 АРМЕНИЯ 4 2 0 2 7-6 6 4 ГРЕЦИЯ 4 1 1 2 6-8 4 5 БОСНИЯ 4 1 1 2 5-7 4 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 4 0 0 4 0-13 0

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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