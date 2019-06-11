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Волевая победа: обзор матча Италия – Босния

11 июня, 23:50

Итальянцы первыми пропустили, но сумели в концовке матча вырвать победу

Инсинье сравнял счет
Инсинье сравнял счет. Фото: AFP

Во вторник, 11 июня, в группе J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Турине встретились сборные Италии и Боснии. Гости первыми открыли счет, когда Джеко замкнул передачу в штрафную. Итальянцы отыгрались сразу после перерыва. После навеса Инсинье ударом слета попал в угол. А перед финальным свистком Италия вырвала победу. На этот раз Инсинье выступил ассистентом, после его передачи гол забил Вератти.

Италия – Босния – 2:1

Голы: Инсинье (49), Вератти (86) – Джеко (32)

Обзор первого тайма Италия – Босния

Обзор второго тайма Италия – Босния

Другие матчи группы

Греция – Армения – 2:3

Лихтенштейн – Финляндия – 0:2

Турнирная таблица

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИТАЛИЯ440013-112
2 ФИНЛЯНДИЯ43016-29
3 АРМЕНИЯ42027-66
4 ГРЕЦИЯ41126-84
5 БОСНИЯ41125-74
6 ЛИХТЕНШТЕЙН40040-130

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Италии, Евро-2020, сборная Боснии

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Сегодня|Спорт

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