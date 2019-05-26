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Волевая победа в День Киева: обзор матча "Динамо" – "Львов"

26 мая, 20:24

Динамовцы лишили львовян последнего шанса пробиться в еврокубки

Киевляне сделали подарок зрителям в праздник
Киевляне сделали подарок зрителям в праздник. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 26 мая, в 31-м туре чемпионата Украины по футболу в День Киеве в столице встретились "Динамо" и "Львов". Хозяева поля добыли тяжелую волевую победу, забив два гола в концовке встречи. Для киевлян эта победа никаких дивидендов им в турнирной таблице не принесла, зато лишила последнего шанса "Львова" пробиться в Лигу Европы.

"Динамо" – "Львов" – 2:1
Голы: Беседин (78), Бурда (84) – Альваро (16)

"Динамо": Бущан, Бурда, Кендзера, Шепелев, Де Пена, Сидклей (Миколенко, 28), Смирный (Сидорчук, 46), Алибеков, Шапаренко (Дуэлунд, 64), Беседин, Русин. 

"Львов": Бандура, Адамюк, Приймак, Насонов, Борзенко, Парамонов (Велозо, 48), Бруно, Альваро (Висенте, 85), Мартан, Педро Витор, Шина (Кадина, 80).

Предупреждения: Шапаренко (59), Сидорчук (86) – Борзенко (35), Липе Велозо (90).

Обзор матча "Динамо" – "Львов"

Напомним, что победу в чемпионате Украины сезона 2018/19 одержал донецкий "Шахтер": команда гарантировала себе титул за три тура до окончания первенства. Кроме того, "горняки" стали победителями Кубка Украины, обыграв в финале перволиговый "Ингулец" со счетом – 4:0.


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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Львов

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Сегодня|Спорт

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