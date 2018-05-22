"Вольфсбург" выиграл переходные матчи и сохранил прописку в Бундеслиге

Сегодня, 09:39

"Волки" дважды обыграли команду второго дивизиона "Хольштайн"

Фото AFP
Фото AFP

В ответном переходном матче за право выступать в элите немецкого футбола в следующем сезоне "Вольфсбург" обыграл "Хольштайн". Встреча, прошедшая на стадионе "Хольштайн-Штадион" в Киле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 75-й минуте забил защитник Робин Кнохе. Ему ассистировал хавбек Максимилиан Арнольд.

В первом матче на своем поле "Вольфсбург" также обыграл соперника – 3:1. Таким образом, "волки" сохранили прописку в элите, а "Хольштайн" продолжит выступать во второй Бундеслиге.

"Хольштайн" – "Вольфсбург" – 0:1
Гол: Робин Кнохе (75)

"Хольштайн": Кеннет Кронхольм, Доминик Шмидт, Рафаэль Кцихос, Давид Кинсомби, Александер Билер, Том Вайландт (Мануэль Янцер 76), Марвин Дукш, Аарон Зейдель, Йоханнес ван ден Берг, Патрик Герман (Доминик Пайтц 80), Кингсли Шиндлер

"Вольфсбург": Коэн Кастельс, Виллиам де Азеведо, Ренато Штеффен, Юнус Малли (Игнасио Камачо 76), Дивок Ориги (Нани Димата 84), Феликс Удуокай, Йосип Брекало (Якуб Блащиковски 90+2), Жозуа Гилявоги, Джон Энтони Брукс, Максимилиан Арнольд, Робин Кнохе

Предупреждения: Патрик Герман (31), Доминик Пайтц (89), Кингсли Шиндлер (90+5) – Феликс Удуокай (28), Джон Энтони Брукс (89)

Ранее итоги сезона в Бундеслиге подвел украинский легионер Андрей Ярмоленко. Он также прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Боруссии".
футбол, чемпионат Германии, Вольфсбург

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Источник:

Championat.ru

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