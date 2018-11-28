"Ворcкла" организовывает матч с "Арсеналом" в двух разных городах

В четверг, 29 ноября, в Полтаве должен был состояться поединок пятого тура группового этапа Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал". Однако вчера чрезвычайная комиссия УЕФА на экстренном совещании приняла решение по матчу "Ворскла" – "Арсенал". Игра будет перенесена в Киев – в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.

Вице-президент "Ворскла" Олег Лисак так прокомментировал сложившуюся ситуацию:



"С одной стороны такое решение УЕФА нас возмутило, с другой – они делают это с точки зрения безопасности. Мы направили в УЕФА письма, где изложили нашу позицию. Эти сутки мы делали все возможное, чтобы принять эту историческую игру в Полтаве. Сейчас перед клубом "Ворскла" стоит одна главная задача – обеспечение игры. Где эта игра будет проходить в Полтаве или в Киеве? Мы обратились к НСК "Олимпийский" с официальным заявлением. Пока никаких подтверждающих ответов он нам не дал. Мы в режиме ожидания. И готовим план А и план В. Все-таки мы должны иметь в рукаве и стадион в Полтаве. Так что на эту минуту выходит, что мы организовываем два матча в разных городах. Мы отрабатываем механизм возвращения с понедельника билетов тех, кто не сможет прийти на стадион, а также работаем на тем, чтобы те, кто сможет приехать в Киев, попали по купленным билетам. Я знаю точно, что "Арсенал" планировал ехать в Полтаву, команда англичан по организации поездок проживала у нас в городе в отеле "Палаццо", где планировала принимать свой клуб. У нас есть определенные правила подготовки до матча. Согласно им, в 16:10 "Арсенал" должен был прилетать в аэропорт Полтавы. А с 17:00 на стадионе должны были проходить все официальные мероприятия – тренировки, пресс-конференция. Где сейчас английский клуб, я онлайн не следил, потому что мы занимаемся и МЧС, и полицией, и всем. Сейчас онлайн ожидаем ответ от стадиона "Олимпийский", готов ли он нас принять.



Для почетного президента нашего клуба, в которым я обговаривал этот вопрос вчера до четырех утра и работаю сегодня целый день, тоже загадка, почему "Спортинг" и "Карабах" смогли в Полтаве приземлиться и разместиться, а "Арсенал" нет. Конечно, есть субъективные и объективные причины, касающиеся военного положения, но Полтавская область не попала в тот указ".