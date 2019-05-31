Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Воронин – о финале ЛЧ: "Очень хочу, чтобы победил "Ливерпуль". Во-первых, я хорошо знаю Клоппа"

31 мая, 11:22

Украинский футболист в ожидании матча в Мадриде: встречаются две команды с хорошей атакой

Воронин отыграл в "Ливерпуле" сезон 2007/2008 годов
Воронин отыграл в "Ливерпуле" сезон 2007/2008 годов. Фото: Getty Images

Завтра – главный и заключительный матч евросезона: в 22:00 по Киеву в Мадриде начнется английская битва "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (ТВ: Футбол 1). Для "красных" – это уже 9-й финал ЛЧ и возможность одержать 6-ю победу в турнире, а вот "Шпоры" впервые так высоко. Отметим, что в современной истории ЛЧ (с 1992 года) еще не было случая, чтобы команда-новичок финала с ходу завоевала трофей.

Читайте также

В последний раз подобное произошло еще в Кубке чемпионов-1990/91, когда триумфатором стала "Црвена Звезда". Впрочем, и поверженный тогда белградцами "Марсель" тоже дебютировал в финале, так что там было без вариантов. С тех пор шесть клубов, подобно нынешнему "Тоттенхэму", пытались взять вожделенную высоту с первой попытки – и все терпели неудачу. Причем последний раз это случилось как раз в английском финале МЮ – "Челси", который "синие" проиграли в серии пенальти. И сейчас букмекеры не особо верят в успех подопечных Маурисио Почеттино – коэффициент 2,6, на победу "красных" – 1,5.

"Ливерпуль", конечно, фаворит. Они все же сильнее – и по со составу, и по тому, как провели весь сезон, – говорит "Сегодня" экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин. – Психологическое преимущество тоже на их стороне: они в этом чемпионате обыграли "Тоттенхэм" и дома, и в гостях. Но это финал, а в финале произойти может все что угодно. А вообще предстоящий матч должен быть интересным прежде всего по той причине, что встречаются две команды с хорошей атакой. Хотя, думаю, "Тоттенхэм" все же будет действовать более осторожно. У них вообще такая тактика в последних матчах – и с "Сити", и с тем же "Аяксом": первый тайм играть от обороны, а во втором прибавлять. А вот Клопп себе не изменит, и "Ливерпуль" с самого начала будет показывать свою игру так, как играл весь цикл. Мане сейчас набрал отличную форму. Да и Салах, получивший травму в прошлогоднем финале, теперь будет вдвойне мотивирован. Но все же, повторюсь, это финал, и тут все может решить одна ошибка. Не будет возможности исправить все во втором матче, как на этапе плей-офф".

"Конечно же, я очень хочу, чтобы кубок достался "Ливерпулю", – продолжает Андрей Воронин. – Во-первых, я хорошо знаю Клоппа: мы с ним немного поиграли вместе, потом он меня тренировал. Мы и сейчас время от времени общаемся, переписываемся, я поздравляю его с победами в важных матчах, не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. Для него это уже третий финал ЛЧ, и я надеюсь, что с третьей попытки он все-таки войдет в круг тренеров, побеждавших в этом турнире. Да и "Ливерпуль" не чужой для меня клуб, с которым у меня связаны хорошие воспоминания. Поэтому хотелось бы, чтобы именно эта команда подняла над головой кубок. Особенно после их безумного камбека в полуфинале с "Барселоной". То, что "Ливерпуль" сотворил на "Энфилде", вызвало и восхищение, и уважение (победа 4:0 после поражения 0:3. – Авт.). И я считаю, что тем матчем они, как никто другой, заслужили в этом году победы. К сожалению, у меня не получится вырваться на финал в Мадрид, потому что на следующий день, 2 июня, буду участвовать в матче ветеранов в Одессе, посвященном памяти звезд одесского футбола. Там будет большой праздник, приедет команда ветеранов киевского "Динамо", и я давно дал свое согласие. Но финал, конечно, буду смотреть, и если "Ливерпуль" выиграет, сразу же отправлю Клоппу SMS c поздравлениями".

Фантастический матч "Ливерпуль" – "Барселона" – 4:0:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Андрей Воронин, Ливерпуль, Тоттенхэм, Юрген Клопп

Вы сейчас просматриваете новость " Воронин – о финале ЛЧ: "Очень хочу, чтобы победил "Ливерпуль". Во-первых, я хорошо знаю Клоппа"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таким не похвастаются Месси и Роналду: звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи

Вчера, 17:09

Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов: с вероятностью в 66 процентов титул достанется "Ливерпулю"

Вчера, 13:21

Котировки букмекеров на финальный поединок Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов французский "Лион"

Вчера, 10:16

Путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции

Сезон круче "Престолов": почему нынешняя Лига чемпионов – лучшая в истории

29 мая, 10:57

В этом году мы видим самый лучший розыгрыш турнира в истории. Это утверждение громкое, но обоснованное

Вратарь-дырка: антигерой киевского финала ЛЧ стал жертвой вандалов в Турции

28 мая, 23:29

Голкипер, из-за которого "Ливерпуль" проиграл Лигу чемпионов-2018, попал в опалу в Стамбуле

"Это незабываемо!": Шева показал, как забивал самый важный гол в своей жизни

28 мая, 18:24

16 лет назад нынешний тренер сборной Украины, выступая за "Милан", выиграл финал Лиги чемпионов

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Как восстановить печень

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Модели и не только: на кого миллиардеры меняют своих жен

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

28 мая, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

10 диких нарядов из 2000-х, за которые стыдно

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь