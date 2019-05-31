Воронин – о финале ЛЧ: "Очень хочу, чтобы победил "Ливерпуль". Во-первых, я хорошо знаю Клоппа"

Украинский футболист в ожидании матча в Мадриде: встречаются две команды с хорошей атакой

Воронин отыграл в "Ливерпуле" сезон 2007/2008 годов. Фото: Getty Images

Завтра – главный и заключительный матч евросезона: в 22:00 по Киеву в Мадриде начнется английская битва "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (ТВ: Футбол 1). Для "красных" – это уже 9-й финал ЛЧ и возможность одержать 6-ю победу в турнире, а вот "Шпоры" впервые так высоко. Отметим, что в современной истории ЛЧ (с 1992 года) еще не было случая, чтобы команда-новичок финала с ходу завоевала трофей.

В последний раз подобное произошло еще в Кубке чемпионов-1990/91, когда триумфатором стала "Црвена Звезда". Впрочем, и поверженный тогда белградцами "Марсель" тоже дебютировал в финале, так что там было без вариантов. С тех пор шесть клубов, подобно нынешнему "Тоттенхэму", пытались взять вожделенную высоту с первой попытки – и все терпели неудачу. Причем последний раз это случилось как раз в английском финале МЮ – "Челси", который "синие" проиграли в серии пенальти. И сейчас букмекеры не особо верят в успех подопечных Маурисио Почеттино – коэффициент 2,6, на победу "красных" – 1,5.

"Ливерпуль", конечно, фаворит. Они все же сильнее – и по со составу, и по тому, как провели весь сезон, – говорит "Сегодня" экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин. – Психологическое преимущество тоже на их стороне: они в этом чемпионате обыграли "Тоттенхэм" и дома, и в гостях. Но это финал, а в финале произойти может все что угодно. А вообще предстоящий матч должен быть интересным прежде всего по той причине, что встречаются две команды с хорошей атакой. Хотя, думаю, "Тоттенхэм" все же будет действовать более осторожно. У них вообще такая тактика в последних матчах – и с "Сити", и с тем же "Аяксом": первый тайм играть от обороны, а во втором прибавлять. А вот Клопп себе не изменит, и "Ливерпуль" с самого начала будет показывать свою игру так, как играл весь цикл. Мане сейчас набрал отличную форму. Да и Салах, получивший травму в прошлогоднем финале, теперь будет вдвойне мотивирован. Но все же, повторюсь, это финал, и тут все может решить одна ошибка. Не будет возможности исправить все во втором матче, как на этапе плей-офф".

"Конечно же, я очень хочу, чтобы кубок достался "Ливерпулю", – продолжает Андрей Воронин. – Во-первых, я хорошо знаю Клоппа: мы с ним немного поиграли вместе, потом он меня тренировал. Мы и сейчас время от времени общаемся, переписываемся, я поздравляю его с победами в важных матчах, не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. Для него это уже третий финал ЛЧ, и я надеюсь, что с третьей попытки он все-таки войдет в круг тренеров, побеждавших в этом турнире. Да и "Ливерпуль" не чужой для меня клуб, с которым у меня связаны хорошие воспоминания. Поэтому хотелось бы, чтобы именно эта команда подняла над головой кубок. Особенно после их безумного камбека в полуфинале с "Барселоной". То, что "Ливерпуль" сотворил на "Энфилде", вызвало и восхищение, и уважение (победа 4:0 после поражения 0:3. – Авт.). И я считаю, что тем матчем они, как никто другой, заслужили в этом году победы. К сожалению, у меня не получится вырваться на финал в Мадрид, потому что на следующий день, 2 июня, буду участвовать в матче ветеранов в Одессе, посвященном памяти звезд одесского футбола. Там будет большой праздник, приедет команда ветеранов киевского "Динамо", и я давно дал свое согласие. Но финал, конечно, буду смотреть, и если "Ливерпуль" выиграет, сразу же отправлю Клоппу SMS c поздравлениями".

Фантастический матч "Ливерпуль" – "Барселона" – 4:0:

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