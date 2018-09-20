"Ворскле" пообещали призовые перед матчем с "Арсеналом"

Сегодня стартует групповой турнир второго по значимости клубного турнира Старого Света – Лиги Европы. Украину в нем представит полтавская "Ворскла", которая в Лондоне встретится с "Арсеналом".

Перед вылетом в столицу Англии подопечных Сачко ждал приятный сюрприз. Накануне на встрече с руководством клуба им пообещали премиальные. И не за удачное выступление в Лиге Европы, а за... "бронзу" в прошлом чемпионате. При этом дали понять: выплата всех остальных долгов – не за горами. "Летим в Лондон с хорошим настроением, – подтвердил наставник "Ворсклы" Василий Сачко. – Понимаем, что игра будет непростая. Безусловно, фаворит "Арсенал". Но мы едем защищать страну, город, эмблему клуба. В любом случае от этой поездки ничего не потеряем, а приобрести можно, показав хорошую игру и добившись положительного результата".



Состав "Арсенала" в этом матче спрогнозировать тяжело. Унаи Эмери дал понять, что Лига Европы для "канониров" важна, с другой стороны – у него под рукой слишком много "дорогих" игроков, которые заждались своего шанса. К примеру, голкипер Бернд Лено (перешел за 25 млн евро) и полузащитник Лукас Торрейра (за 30 млн). Есть еще Аарон Рэмзи, потерявший место с приходом нового тренера, а также знакомый по выступлениям за "Металлург" и "Шахтер" Генрих Мхитарян. Он, к слову, опасен для "Ворсклы": в период украинской карьеры в 7 матчах огорчал полтавчан 4 раза. Однако есть и тот, кто может нейтрализовать угрозу – голкипер Богдан Шуст, игравший бок о бок с армянином в обоих донецких клубах.

Напомним, что вчера донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Дважды по ходу матче немцы вели в счете, но подопечные Фонсеки сумели отыграться: обзор поединка "Шахтер" – "Хоффенхайм".