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Воспитанник киевского "Динамо" мечтает о сборной России

26 августа, 12:22

Полузащитник Даниил Лесовой выступает за тульский "Арсенал"

Даниил Лесовой. Фото ФК "Арсенал"

Даниил Лесовой. Фото ФК "Арсенал"

Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой заявил, что он надеется поиграть в составе сборной России. 21-летний Лесовой родился в Москве, однако в детстве его родители переехали в Украину. С шести лет Лесовой занимался в школе киевского "Динамо", выступал за дублирующий состав киевлян, юношеские сборные Украины. В конце 2015 года подписал контракт с петербургским "Зенитом", играл в молодежном составе "Зенита" и "Зените-2" в ФНЛ. В "Арсенале" (аренда) с июля 2018 года. В Премьер-лиге провел 20 матчей, забил 2 мяча.

"Сыграть за сборную России? Ну а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную, – говорит Лесовой. - Я родился в Москве, но Киев мне роднее. Он меня воспитал в футбольном плане, школу закончил, там семья и друзья. Отпуск нравится проводить дома. Очень люблю Киев – центр, Крещатик, правый берег Днепра. Владею ли украинским языком? В совершенстве".

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Напомним, после вылета из Лиги чемпионов и перехода в групповой раунд Лиги Европы "Динамо" приняло решение распрощаться с Александром Хацкевичем.Хотя сезон для него начинался более чем оптимистично – киевляне завоевали Суперкубок Украины, одержав волевую победу над "Шахтером".

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Динамо Киев сборная России полузащитники Арсенал Тула

Источник: sport24.ru

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