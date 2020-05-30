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"Возили картошку на велосипеде, а в селе на нас говорили – дураки": умер знаменитый отец Руслана Ротаня

30 мая, 23:05

Олег Люлька Олег Люлька

Петру Ротаню было 63 года. Он сам был футболистом, и его спортивные гены передались сыновьям

В субботу, 30 мая, не стало отца известного в прошлом футболиста "Динамо" и "Днепра", а ныне главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня – Петра Ротаня. Ему было 63 года. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола. Напомним, в середине мая умер отец главы УАФ Андрея Павелко.

Отметим, что Петр Ротань выступал за полтавскую "Ворсклу" с 1980 по 1989 год, был чемпионом УССР среди аматоров и серебряным призером Второй лиги чемпионата СССР.

В свое время в интервью "Сегодня" Петр Ротань рассказывал: "Я же сам из села родом. Там сейчас моя мама живет. Так вот когда какой праздник, Руслан приезжает туда, а там есть прудик рядом с домом – и на рыбалку, и на шашлыки выходим... Тяжело ему было, когда он только начинал заниматься футболом в спортинтернате. Мы ему помогали, как могли. Продукты автобусом передавали. А потом он пошел-пошел – и тогда уже он нам помогал, если честно. Самый дорогой подарок от Руслана? Машину Mazda 3 купил, это было в 2006 году. Также деньгами помогал. Я ведь после футбола 12 лет проработал с детворой, но что там за деньги? Хватало только на выживание. Благодаря сыну и жили".

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Отметим, что футболистом стал не только Руслан Ротань, но и еще двое сыновей Петра Ротаня. "Они еще совсем малышами были, когда я водил их на поле пединститута, играли там со студентами. Такие зарубы были! Те студенты сейчас говорят: "Вот помните, дядь Петь, как мы с вашими ребятами там рубились". Еще с сыновьями в село мое, Максимовку, за 50 км от Полтавы, на велосипедах ездили. У Петьки и Руслана были велосипеды "Орленок", а у меня был "ХВЗ". Садились на них и в выходные – в село. Там забирали картошку, молочко и назад в понедельник на Полтаву ехали. Привозили домой провизию. И недельку так протягивали. Хотя люди в селе тогда говорили: "Смотрите, какие Ротани дураки, на велосипедах приехали", – вспоминал Петр Ротань.

Смотрите, как Руслан Ротань забивал за сборную Украины

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умер футбол отец Руслан Ротань

Источник: Сегодня|Спорт

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