В семье президента Украинской ассоциации футбола произошла трагедия

Печальное событие произошло в семье президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. В субботу, 16 мая, умер его отец Василий. Об этом сообщил официальный сайт Украинской футбольной Премьер-лиги, выразив Андрею соболезнования.

Ранее умер футболист, забивавший за "Шахтер" в финале Кубка СССР.

Поддержали главу украинского футбола и наши обладатели "Золотого мяча":

"Сегодня с глубокой грустью узнал о том, что ушел из жизни отец Андрея Павелко, руководителя Ассоциации Футбола Украины. От имени Олега Блохина и от себя лично приносим искренние соболезнования Андрею и его семье. Знаем, какое безграничное горе – терять родителей... Сил и выдержки тебе, друг! Всегда рядом с тобой, Олег Блохин, Игорь Беланов".

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В этом году наша сборная матчей не проводила, а чемпионат страны возобновится 30 мая без зрителей.

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