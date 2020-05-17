Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

В семье президента Украинской ассоциации футбола произошла трагедия

17 мая, 11:38

Андрей Фоменко

Скончался отец Андрея Павелко, звезды футбола ему соболезнуют

Печальное событие произошло в семье президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. В субботу, 16 мая, умер его отец Василий. Об этом сообщил официальный сайт Украинской футбольной Премьер-лиги, выразив Андрею соболезнования.

Ранее умер футболист, забивавший за "Шахтер" в финале Кубка СССР.

Поддержали главу украинского футбола и наши обладатели "Золотого мяча":

"Сегодня с глубокой грустью узнал о том, что ушел из жизни отец Андрея Павелко, руководителя Ассоциации Футбола Украины. От имени Олега Блохина и от себя лично приносим искренние соболезнования Андрею и его семье. Знаем, какое безграничное горе – терять родителей... Сил и выдержки тебе, друг! Всегда рядом с тобой, Олег Блохин, Игорь Беланов".

Реклама

Читайте также: украинские клубы продолжат сезон на своих стадионах, никакого "съезда футболистов" в Киеве не будет.

В этом году наша сборная матчей не проводила, а чемпионат страны возобновится 30 мая без зрителей.

Читайте о том, что уже четверо кандидатов хотят возглавить Премьер-лигу Украины.

Смотрите, как играла сборная Украины с Сербией в отборочном турнире чемпионата Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть умер отец ФФУ Андрей Павелко

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю командуЧУ по футболу
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины:
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителейФутбол
"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантинаФутбол
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в УкраинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...