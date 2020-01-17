Возвращение в Украину отменяется: Девич продлил карьеру еще на полгода

Марко Девич. Фото: ФК "Сабах"

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Бывший форвард сборной Украины Марко Девич не спешит вешать бутсы на гвоздь. 36-летний нападающий еще как минимум полгода поиграет на высшем уровне – он подписал краткосрочный контракт с азербайджанским "Сабахом", цвета которого защищал в прошлом сезоне. "Сабах" выступает в азербайджанской Премьер-лиге, где занимает шестое место среди восьми команд.

Последние полгода Девич провел в "Вождоваце" из Сербии. Также натурализованный украинец за свою карьеру поиграл в сербских "Звездаре", "Железнике", "Радничке", харьковском "Металлисте", луцкой "Волыни", донецком "Шахтере", российских "Рубине", "Ростове", катарском "Аль-Райяне" и швейцарском "Вадуце".

Ранее Марко Девич не исключал, что в скором времени может завершить карьеру и начнет тренерскую карьеру в Украине.

"Если прощальный матч будет, то только в Харькове. Но пока этот вопрос не решен, 50 на 50. Просто так начать работу тренером я не готов. Не боюсь, но нужно шаг за шагом. Сначала нужно поработать помощником, а потом принимать команду. Если буду начинать, думаю, было бы неплохо это сделать в Украине", – добавил игрок.

Смотрите, как чемпион Азербайджана "Карабах" играл против "Шахтера":

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