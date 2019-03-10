Вратарь "Шахтера" потренировался с командой девочек
Олег Кудрик отразил серию пенальти и подарил юным футболисткам билеты на матч "Шахтер" – "Карпаты"
Утром 10 марта вратарь "Шахтера" Олег Кудрик посетил футбольную тренировку команды девочек ФК "Шахтер" в Харькове. Голкипер "горняков" вместе с детьми выполнил ряд упражнений на координацию, дриблинг, а также работу с мячом, после чего занял место в воротах и отразил серию пенальти. В завершение Олег подарил юным футболисткам билеты на матч "Шахтер" – "Карпаты" и пригласил на стадион поддержать любимую команду в предстоящем поединке.
"Всегда с удовольствием участвую в подобных мероприятиях. Получил приятные эмоции и очень рад, что наш клуб уделяет внимание и помогает детям заниматься спортом. Футбол развивает не только навыки, но и твердость характера, целеустремленность, командный дух. Желаю девочкам ярких побед и больших успехов!", – делится впечатлениями вратарь "оранжево-черных" Олег Кудрик.
Занятия для детей организованы в рамках совместного проекта фонда Shakhtar Social и Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA Ukraine).
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