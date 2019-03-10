Вратарь "Шахтера" потренировался с командой девочек

Олег Кудрик отразил серию пенальти и подарил юным футболисткам билеты на матч "Шахтер" – "Карпаты"

Олег Кудрик.

Вратарь "Шахтера" потренировался с командой девочек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/534/b3d/5c8534b3d9af5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/534/b3d/5c8534b3d9af5.jpg 2019-03-10T18:03:22+02:00 Футбол Олег Кудрик отразил серию пенальти и подарил юным футболисткам билеты на матч "Шахтер" – "Карпаты"

Утром 10 марта вратарь "Шахтера" Олег Кудрик посетил футбольную тренировку команды девочек ФК "Шахтер" в Харькове. Голкипер "горняков" вместе с детьми выполнил ряд упражнений на координацию, дриблинг, а также работу с мячом, после чего занял место в воротах и отразил серию пенальти. В завершение Олег подарил юным футболисткам билеты на матч "Шахтер" – "Карпаты" и пригласил на стадион поддержать любимую команду в предстоящем поединке.

"Всегда с удовольствием участвую в подобных мероприятиях. Получил приятные эмоции и очень рад, что наш клуб уделяет внимание и помогает детям заниматься спортом. Футбол развивает не только навыки, но и твердость характера, целеустремленность, командный дух. Желаю девочкам ярких побед и больших успехов!", – делится впечатлениями вратарь "оранжево-черных" Олег Кудрик.

Занятия для детей организованы в рамках совместного проекта фонда Shakhtar Social и Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA Ukraine).





































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