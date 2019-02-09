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Вратаря "Реала" забросали игрушечными крысами

Сегодня, 22:03

Во время дерби Мадрида между "Атлетико" и "Реалом" фанаты хозяев бросали крыс в сторону вратаря гостей

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа. Фото: AFP
Вратаря "Реала" забросали игрушечными крысами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f2f/0d6/5c5f2f0d639d3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f2f/0d6/5c5f2f0d639d3.png Футбол Во время дерби Мадрида между "Атлетико" и "Реалом" фанаты хозяев бросали крыс в сторону вратаря гостей

Фанаты мадридского "Атлетико" во время домашнего матча забросали голкипера "Реала" Тибо Куртуа игрушечными крысами, сообщает AS. Таким образом болельщики выразили свое негодование тем, что голкипер, защищавший цвета "Атлетико" с 2011 по 2014 год, перед началом текущего сезона перешел в стан самого принципиального соперника "матрасников". "Атлетико" дома потерпел поражение в мадридском дерби от "Реала" в матче 23-го тура чемпионата Испании со счетом 1:3.

Голы у победителей забили Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42 – с пенальти) и Гарет Бэйл (74). В составе проигравших отличился Антуан Гризманн (25). На 80-й минуте с поля был удален игрок "Атлетико" Томас Парти.

"Реал", одержавший пятую победу подряд в Примере, набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионате Испании, отставая на пять баллов от "Барселоны", имеющей матч в запасе. "Атлетико" идет третьим с 44 очками.

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Тег голкипер, вратарь, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Тибо Куртуа

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