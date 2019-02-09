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"Реал" одержал пятую подряд победу в Примере: яркие фото дерби Мадрида

Сегодня, 19:52

В дерби Мадрида "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:1

"Реал" обыграл "Атлетико"
"Реал" обыграл "Атлетико". Фото: AFP
"Реал" одержал пятую подряд победу в Примере: яркие фото дерби Мадрида //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f13/1d5/5c5f131d57d2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f13/1d5/5c5f131d57d2e.jpg Футбол В дерби Мадрида "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:1

"Атлетико" дома потерпел поражение в мадридском дерби от "Реала" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала". Голы у победителей забили Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42 – с пенальти) и Гарет Бэйл (74). В составе проигравших отличился Антуан Гризманн (25). На 80-й минуте с поля был удален игрок "Атлетико" Томас Парти.

Яркие фото матча "Атлетико" – "Реал" 1:3

"Реал", одержавший пятую победу подряд в Примере, набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионате Испании, отставая на пять баллов от "Барселоны", имеющей матч в запасе. "Атлетико" идет третьим с 44 очками.

Напомним, что в предыдущем, 22 туре чемпионата Испании, "Реал" на своем поле уверенно разгромил "Алавес" со счетом 3:0.

Напомним, что недавно появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид

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Сегодня|Спорт

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