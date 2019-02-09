"Реал" одержал пятую подряд победу в Примере: яркие фото дерби Мадрида
В дерби Мадрида "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:1
"Атлетико" дома потерпел поражение в мадридском дерби от "Реала" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала". Голы у победителей забили Каземиро (16-я минута), Серхио Рамос (42 – с пенальти) и Гарет Бэйл (74). В составе проигравших отличился Антуан Гризманн (25). На 80-й минуте с поля был удален игрок "Атлетико" Томас Парти.
Яркие фото матча "Атлетико" – "Реал" 1:3
"Реал", одержавший пятую победу подряд в Примере, набрал 45 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионате Испании, отставая на пять баллов от "Барселоны", имеющей матч в запасе. "Атлетико" идет третьим с 44 очками.
Напомним, что в предыдущем, 22 туре чемпионата Испании, "Реал" на своем поле уверенно разгромил "Алавес" со счетом 3:0.
Напомним, что недавно появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.
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