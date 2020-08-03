"Вратарям станет чуть легче": в УЕФА рассказали о новых правилах футбола

В УЕФА выступили с разъяснением новых поправок к правилам футбола, которые вступили в силу этим летом. Данные поправки будут действовать уже в еврокубковых матчах, которые пройдут на этой неделе. Напомним, что в среду возобновится Лига Европы (с 1/8 финала), в пятницу – Лига чемпионов (с 1/8 финала), а также стартует ранняя квалификация ЛЧ.

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Главные изменения касаются правила 14 "11-метровый удар" и правила 10 "Определение результата матча", сообщает uefa.com.

В правило 14 внесены три изменения:

Нарушение со стороны вратаря не наказывается, если мяч проходит мимо ворот или отскакивает от каркаса (без касания мяча вратарем), кроме случаев, когда данное нарушение явно влияет на бьющего. Вратарь получает устное предупреждение при первом нарушении и желтую карточку за каждое последующее нарушение. Бьющий наказывается, если он и вратарь нарушают правила одновременно.

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"В частности, когда вратарь отбивает удар, преждевременно выйдя с линии ворот, то не получает желтую карточку за первое нарушение, но должен получить ее за любое дальнейшее нарушение. Большинство вратарей преждевременно выходят с линии, потому что неправильно предвосхищают момент удара, а мелкие нарушения стали заметнее благодаря технологиям, то есть видеопомощнику арбитра", – пояснил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.

В матчах, где требуются послематчевые пенальти, желтые карточки больше не переносятся на серию 11-метровых. Это касается всех игроков, но особенно важно для вратарей, которые оказываются под пристальным вниманием во время серии пенальти.

"Согласно IFAB и согласно правилам футбола, серия пенальти не является частью матча. Это лишь способ, как определить победителя матча. До сих пор, если вратарь получил желтую карточку в игровое время – основное или дополнительное, а затем преждевременно вышел с линии ворот в серии пенальти, его, конечно, должны были удалить. Теперь, при наличии VAR, это происходило бы еще чаще, и вратари наказывались бы чаще других игроков. Мы считаем, что это хорошее и важное изменение", – заключил Розетти.

Официальный Twitter УЕФА, комментируя новые поправки к правилам, отметил, что теперь вратарям станет чуть легче во время серии пенальти.

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Смотрите серию пенальти в финале французского Кубка Лиги:

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