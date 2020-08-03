"Вратарям станет чуть легче": в УЕФА рассказали о новых правилах футбола

В УЕФА выступили с разъяснением новых поправок к правилам футбола, которые вступили в силу этим летом. Данные поправки будут действовать уже в еврокубковых матчах, которые пройдут на этой неделе. Напомним, что в среду возобновится Лига Европы (с 1/8 финала), в пятницу – Лига чемпионов (с 1/8 финала), а также стартует ранняя квалификация ЛЧ.
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Главные изменения касаются правила 14 "11-метровый удар" и правила 10 "Определение результата матча", сообщает uefa.com.
В правило 14 внесены три изменения:
- Нарушение со стороны вратаря не наказывается, если мяч проходит мимо ворот или отскакивает от каркаса (без касания мяча вратарем), кроме случаев, когда данное нарушение явно влияет на бьющего.
- Вратарь получает устное предупреждение при первом нарушении и желтую карточку за каждое последующее нарушение.
- Бьющий наказывается, если он и вратарь нарушают правила одновременно.
"В частности, когда вратарь отбивает удар, преждевременно выйдя с линии ворот, то не получает желтую карточку за первое нарушение, но должен получить ее за любое дальнейшее нарушение. Большинство вратарей преждевременно выходят с линии, потому что неправильно предвосхищают момент удара, а мелкие нарушения стали заметнее благодаря технологиям, то есть видеопомощнику арбитра", – пояснил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти.
В матчах, где требуются послематчевые пенальти, желтые карточки больше не переносятся на серию 11-метровых. Это касается всех игроков, но особенно важно для вратарей, которые оказываются под пристальным вниманием во время серии пенальти.
"Согласно IFAB и согласно правилам футбола, серия пенальти не является частью матча. Это лишь способ, как определить победителя матча. До сих пор, если вратарь получил желтую карточку в игровое время – основное или дополнительное, а затем преждевременно вышел с линии ворот в серии пенальти, его, конечно, должны были удалить. Теперь, при наличии VAR, это происходило бы еще чаще, и вратари наказывались бы чаще других игроков. Мы считаем, что это хорошее и важное изменение", – заключил Розетти.
Официальный Twitter УЕФА, комментируя новые поправки к правилам, отметил, что теперь вратарям станет чуть легче во время серии пенальти.
Смотрите серию пенальти в финале французского Кубка Лиги:
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