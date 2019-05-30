Вредитель украинского футбола: УАФ не выдала "Олимпику" аттестат на следующий сезон

Донецкий клуб подал апелляцию, а президент обещает опубликовать "много интересной информации"

Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил информацию о том, что Украинская Ассоциация футбола отказала его клубу в выдаче аттестата на сезон 2019/20 годов. Напомним, ранее шестеро игроков донецкого клуба получили пожизненные дисквалификации за участие в договорных матчах, что повлекло за собой отстранение молодежных команд.

- Правда, что "Олимпику" не выдают аттестат на следующий сезон?

- Да, это правда. Очень обидно, что люди в федерации не сдержали свое слово. Они обещали, что дисквалификация молодежных команд никак не заденет первую команду. Людей, которые сейчас финансирует футбол, не так много. Их надо держать в партнерах, а не уничтожать. Поэтому федерация – это вредитель украинского футбола.

- Известно, что вы подали апелляцию. Как с ней дела?

- Да, вот сейчас в 15:00 будут ее рассматривать. В кулуарах мы знали об этом еще 4-5 месяцев назад. Но нас обманывали все время. Обещали, что ничего не будет. Мы это еще терпимо говорим. Если нам таки не выдадут аттестат, то я дам много информации – будет интересно.

Ранее мы писали, что вратарь Мартыщук рассказал, как "Карпаты" за 110 тысяч долларов сдавали матч "Металлисту". Экс-голкипер львовской команды спустя 11 лет пролил свет на самый скандальный матч в истории украинского футбола.

Интересно, что в последнем туре чемпионата Украины "Олимпик" сыграл вничью с "Ворсклой" и избежал вылета в Первую лигу. Но теперь неизвестно, будет ли клуб в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге.

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