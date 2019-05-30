Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Вредитель украинского футбола: УАФ не выдала "Олимпику" аттестат на следующий сезон

30 мая, 18:38

Донецкий клуб подал апелляцию, а президент обещает опубликовать "много интересной информации"

Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил информацию о том, что Украинская Ассоциация футбола отказала его клубу в выдаче аттестата на сезон 2019/20 годов. Напомним, ранее шестеро игроков донецкого клуба получили пожизненные дисквалификации за участие в договорных матчах, что повлекло за собой отстранение молодежных команд.

- Правда, что "Олимпику" не выдают аттестат на следующий сезон?

- Да, это правда. Очень обидно, что люди в федерации не сдержали свое слово. Они обещали, что дисквалификация молодежных команд никак не заденет первую команду. Людей, которые сейчас финансирует футбол, не так много. Их надо держать в партнерах, а не уничтожать. Поэтому федерация – это вредитель украинского футбола.

- Известно, что вы подали апелляцию. Как с ней дела?

- Да, вот сейчас в 15:00 будут ее рассматривать. В кулуарах мы знали об этом еще 4-5 месяцев назад. Но нас обманывали все время. Обещали, что ничего не будет. Мы это еще терпимо говорим. Если нам таки не выдадут аттестат, то я дам много информации – будет интересно.

Ранее мы писали, что вратарь Мартыщук рассказал, как "Карпаты" за 110 тысяч долларов сдавали матч "Металлисту". Экс-голкипер львовской команды спустя 11 лет пролил свет на самый скандальный матч в истории украинского футбола.

Интересно, что в последнем туре чемпионата Украины "Олимпик" сыграл вничью с "Ворсклой" и избежал вылета в Первую лигу. Но теперь неизвестно, будет ли клуб в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, ФФУ, Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Вредитель украинского футбола: УАФ не выдала "Олимпику" аттестат на следующий сезон". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний в сезоне поединок чемпионов Украины: где смотреть матч "Львов" – "Шахтер"

Сегодня, 14:35

Расписание трансляций поединка 32 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч медалистов чемпионата Украины

Сегодня, 14:17

Расписание трансляций поединка второй и третьей команд по итогам сезона в Премьер-лиге

Спасительный дубль: обзор матча "Ворскла" – "Олимпик"

Вчера, 22:23

Донецкий клуб на последних минутах отыгрался и остался в УПЛ

Прощание с Премьер-лигой: обзор матча "Арсенал" – "Карпаты" – 2:3

Вчера, 20:25

Голы и лучшие матчи 32-го тура чемпионата Украины в Киеве

Разгром на финише сезона: обзор матча "Черноморец" – "Десна"

Вчера, 20:07

Голы и лучшие моменты матча 32-го тура чемпионата Украины

Тренер "Арсенала" – о вылете в Первую лигу: "Если бы нам не дали тот несуществующий пенальти..."

Вчера, 19:36

Наставник "канониров" сетует на несправедливый пенальти в матче с "Черноморцем"

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

​Люди спасли тонущих слонят: видео

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Коломойский прилетел в Украину не один: рассекречены фамилии

Нелюбимые дочери: Позвольте себе гнев и скорбь

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:40

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

Вчера, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

28 мая, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь