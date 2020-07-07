Все чемпионы и неудачники коронавирусного сезона: ТОП-20 сильнейших лиг

Сезон 2019/2020 в европейском футболе запомнится надолго. Его уникальность – в трехмесячном локдауне из-за коронавируса, когда все матчи были остановлены. После этого некоторые чемпионаты приняли решение не доигрывать сезон, в двадцатке сильнейших лиг таких оказалось пять (Франция, Бельгия, Нидерланды, Шотландия, Кипр).
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Мы собрали и обновляем данные о чемпионах и обладателях национальных Кубков ТОП-20 европейских лиг по рейтингу, а также списки команд, которые покинут высшие дивизионы по итогам сезона, или получат повышение в классе.
ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА
Чемпион:
Обладатель Кубка: финал "Реал Сосьедад" – "Атлетик" (без даты)
Вылетают: "Эспаньол"
Повышаются из низшей лиги:
АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Чемпион: "Ливерпуль"
Обладатель Кубка: полуфиналы 18/19 июля
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:
ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА
сезон завершен
Чемпион: "Бавария"
Обладатель Кубка: "Бавария"
Вылетают: "Падерборн", "Фортуна"
Повышаются из низшей лиги: "Арминия", "Штутгарт"
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А
Чемпион:
Обладатель Кубка: "Наполи"
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги: "Беневенто"
ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1
чемпионат завершен досрочно
Чемпион: "ПСЖ"
Обладатель Кубка: финал "ПСЖ" – "Сент-Этьен" 24 июля
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги: нет
ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА-ЛИГА
Чемпион:
Обладатель Кубка: финал "Бенфика" – "Порту" 1 августа
Вылетают: "Авеш",
Повышаются из низшей лиги: "Насьонал", "Фаренсе"
РОССИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Чемпион: "Зенит"
Обладатель Кубка: полуфиналы 19 июля
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги: "Ротор", "Химки"
БЕЛЬГИЯ. ЛИГА ЖЮПИЛЕР
чемпионат завершен досрочно
Чемпион: "Брюгге"
Обладатель Кубка: финал "Брюгге" – "Антверпен" 1 августа
Вылетают: "Васланд-Беверен"
Повышаются из низшей лиги: "Беерсхот" или "Хеверли Лувен", матч 2 августа
НИДЕРЛАНДЫ. ЭРЕДИВИЗИ
чемпионат завершен досрочно
Чемпион: нет
Обладатель Кубка: финал "Утрехт" – "Фейенорд" не сыгран
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги: нет
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Чемпион: "Шахтер"
Обладатель Кубка: финал "Динамо" – "Ворскла" 8 июля
Вылетают: "Карпаты"
Повышаются из низшей лиги:
ТУРЦИЯ. СУПЕРЛИГА
Чемпион:
Обладатель Кубка: финал "Трабзонспор" – "Аланьяспор" без даты
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:
АВСТРИЯ. БУНДЕСЛИГА
сезон завершен
Чемпион: "Зальцбург"
Обладатель Кубка: "Зальцбург"
Вылетают: "Тироль"
Повышаются из низшей лиги:
Чемпионская группа
Группа вылета
ДАНИЯ. СУПЕРЛИГА
Чемпион:
Обладатель Кубка: "Сеннерйюск"
Вылетают: "Силькеборг", "Эсбьерг"
Повышаются из низшей лиги:
ШОТЛАНДИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
чемпионат завершен досрочно
Чемпион: "Селтик"
Обладатель Кубка: полуфиналы, без даты
Вылетают: "Хартс"
Повышаются из низшей лиги: "Данди Юнайтед"
ЧЕХИЯ. ФОРТУНА ЛИГА
Чемпион: "Славия"
Обладатель Кубка: "Спарта"
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:
КИПР. ЛИГА СИТА
чемпионат завершен досрочно
Чемпион: нет
Обладатель Кубка: отменен на стадии полуфиналов
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги:
ГРЕЦИЯ. СУПЕРЛИГА
Чемпион: "Олимпиакос"
Обладатель Кубка: финал "АЕК" – "Олимпиакос" 26 июля
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:
ШВЕЙЦАРИЯ. СУПЕРЛИГА
Чемпион:
Обладатель Кубка: четвертьфиналы 5 августа
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:
СЕРБИЯ. СУПЕРЛИГА
сезон завершен, плей-офф за выживание отменен
Чемпион: "Црвена Звезда"
Обладатель Кубка: "Войводина"
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги: нет
ХОРВАТИЯ. ПЕРВАЯ ЛИГА
Чемпион: "Динамо" Загреб
Обладатель Кубка: финал "Риека" – "Локомотива" Загреб 1 августа
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги: "Шибеник"
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