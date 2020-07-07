Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Все чемпионы и неудачники коронавирусного сезона: ТОП-20 сильнейших лиг

7 июля, 15:02

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Кто получит повышение и понижение в классе, какие чемпионаты остановил вирус, когда будут сыграны финалы Кубков

Сезон 2019/2020 в европейском футболе запомнится надолго. Его уникальность – в трехмесячном локдауне из-за коронавируса, когда все матчи были остановлены. После этого некоторые чемпионаты приняли решение не доигрывать сезон, в двадцатке сильнейших лиг таких оказалось пять (Франция, Бельгия, Нидерланды, Шотландия, Кипр).

Реклама

Читайте также: "Шахтер" досрочно выиграл чемпионат 2019/2020

Мы собрали и обновляем данные о чемпионах и обладателях национальных Кубков ТОП-20 европейских лиг по рейтингу, а также списки команд, которые покинут высшие дивизионы по итогам сезона, или получат повышение в классе.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА

Чемпион:
Обладатель Кубка: финал "Реал Сосьедад" – "Атлетик" (без даты)
Вылетают: "Эспаньол"
Повышаются из низшей лиги:

Реклама

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпион: "Ливерпуль"
Обладатель Кубка: полуфиналы 18/19 июля
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА
сезон завершен

Чемпион: "Бавария"
Обладатель Кубка: "Бавария"
Вылетают: "Падерборн", "Фортуна"
Повышаются из низшей лиги: "Арминия", "Штутгарт"

Реклама

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А

Чемпион:
Обладатель Кубка: "Наполи"
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги: "Беневенто"

ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1
чемпионат завершен досрочно

Чемпион: "ПСЖ"
Обладатель Кубка: финал "ПСЖ" – "Сент-Этьен" 24 июля
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги: нет

Реклама

ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА-ЛИГА

Чемпион:
Обладатель Кубка: финал "Бенфика" – "Порту" 1 августа
Вылетают: "Авеш",
Повышаются из низшей лиги: "Насьонал", "Фаренсе"

РОССИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпион: "Зенит"
Обладатель Кубка: полуфиналы 19 июля
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги: "Ротор", "Химки"

БЕЛЬГИЯ. ЛИГА ЖЮПИЛЕР
чемпионат завершен досрочно

Чемпион: "Брюгге"
Обладатель Кубка: финал "Брюгге" – "Антверпен" 1 августа
Вылетают: "Васланд-Беверен"
Повышаются из низшей лиги: "Беерсхот" или "Хеверли Лувен", матч 2 августа

НИДЕРЛАНДЫ. ЭРЕДИВИЗИ
чемпионат завершен досрочно

Чемпион: нет
Обладатель Кубка: финал "Утрехт" – "Фейенорд" не сыгран
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги: нет

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпион: "Шахтер"
Обладатель Кубка: финал "Динамо" – "Ворскла" 8 июля
Вылетают: "Карпаты"
Повышаются из низшей лиги:

ТУРЦИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион:
Обладатель Кубка: финал "Трабзонспор" – "Аланьяспор" без даты
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:

АВСТРИЯ. БУНДЕСЛИГА
сезон завершен

Чемпион: "Зальцбург"
Обладатель Кубка: "Зальцбург"
Вылетают: "Тироль"
Повышаются из низшей лиги:

Чемпионская группа

Группа вылета

ДАНИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион:
Обладатель Кубка: "Сеннерйюск"
Вылетают: "Силькеборг", "Эсбьерг"
Повышаются из низшей лиги:

ШОТЛАНДИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
чемпионат завершен досрочно

Чемпион: "Селтик"
Обладатель Кубка: полуфиналы, без даты
Вылетают: "Хартс"
Повышаются из низшей лиги: "Данди Юнайтед"

ЧЕХИЯ. ФОРТУНА ЛИГА

Чемпион: "Славия"
Обладатель Кубка: "Спарта"
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:

КИПР. ЛИГА СИТА
чемпионат завершен досрочно

Чемпион: нет
Обладатель Кубка: отменен на стадии полуфиналов
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги:

ГРЕЦИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион: "Олимпиакос"
Обладатель Кубка: финал "АЕК" – "Олимпиакос" 26 июля
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:

ШВЕЙЦАРИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион:
Обладатель Кубка: четвертьфиналы 5 августа
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги:

СЕРБИЯ. СУПЕРЛИГА
сезон завершен, плей-офф за выживание отменен

Чемпион: "Црвена Звезда"
Обладатель Кубка: "Войводина"
Вылетают: нет
Повышаются из низшей лиги: нет

ХОРВАТИЯ. ПЕРВАЯ ЛИГА

Чемпион: "Динамо" Загреб
Обладатель Кубка: финал "Риека" – "Локомотива" Загреб 1 августа
Вылетают:
Повышаются из низшей лиги: "Шибеник"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины чемпионат Франции чемпионат России чемпионат Англии чемпионат Испании чемпионат Шотландии чемпионат Италии чемпионат Германии чемпионат Бельгии чемпионат Португалии чемпионат Турции чемпионат Голландии чемпионат Чехии чемпионат Греции чемпионат Австрии чемпионат Хорватии чемпионат Швейцарии чемпионат Сербии чемпионат Кипра чемпионат Дании

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Оказался
Оказался "шпионом": бывший украинский футболист арестован в МосквеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять