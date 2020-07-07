Все чемпионы и неудачники коронавирусного сезона: ТОП-20 сильнейших лиг

Кто получит повышение и понижение в классе, какие чемпионаты остановил вирус, когда будут сыграны финалы Кубков

Сезон 2019/2020 в европейском футболе запомнится надолго. Его уникальность – в трехмесячном локдауне из-за коронавируса, когда все матчи были остановлены. После этого некоторые чемпионаты приняли решение не доигрывать сезон, в двадцатке сильнейших лиг таких оказалось пять (Франция, Бельгия, Нидерланды, Шотландия, Кипр).

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Мы собрали и обновляем данные о чемпионах и обладателях национальных Кубков ТОП-20 европейских лиг по рейтингу, а также списки команд, которые покинут высшие дивизионы по итогам сезона, или получат повышение в классе.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА

Чемпион:

Обладатель Кубка: финал "Реал Сосьедад" – "Атлетик" (без даты)

Вылетают: "Эспаньол"

Повышаются из низшей лиги:

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АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпион: "Ливерпуль"

Обладатель Кубка: полуфиналы 18/19 июля

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги:

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА

сезон завершен

Чемпион: "Бавария"

Обладатель Кубка: "Бавария"

Вылетают: "Падерборн", "Фортуна"

Повышаются из низшей лиги: "Арминия", "Штутгарт"

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А

Чемпион:

Обладатель Кубка: "Наполи"

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги: "Беневенто"

ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1

чемпионат завершен досрочно

Чемпион: "ПСЖ"

Обладатель Кубка: финал "ПСЖ" – "Сент-Этьен" 24 июля

Вылетают: нет

Повышаются из низшей лиги: нет

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ПОРТУГАЛИЯ. ПРИМЕЙРА-ЛИГА

Чемпион:

Обладатель Кубка: финал "Бенфика" – "Порту" 1 августа

Вылетают: "Авеш",

Повышаются из низшей лиги: "Насьонал", "Фаренсе"

РОССИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпион: "Зенит"

Обладатель Кубка: полуфиналы 19 июля

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги: "Ротор", "Химки"

БЕЛЬГИЯ. ЛИГА ЖЮПИЛЕР

чемпионат завершен досрочно

Чемпион: "Брюгге"

Обладатель Кубка: финал "Брюгге" – "Антверпен" 1 августа

Вылетают: "Васланд-Беверен"

Повышаются из низшей лиги: "Беерсхот" или "Хеверли Лувен", матч 2 августа

НИДЕРЛАНДЫ. ЭРЕДИВИЗИ

чемпионат завершен досрочно

Чемпион: нет

Обладатель Кубка: финал "Утрехт" – "Фейенорд" не сыгран

Вылетают: нет

Повышаются из низшей лиги: нет

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Чемпион: "Шахтер"

Обладатель Кубка: финал "Динамо" – "Ворскла" 8 июля

Вылетают: "Карпаты"

Повышаются из низшей лиги:

ТУРЦИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион:

Обладатель Кубка: финал "Трабзонспор" – "Аланьяспор" без даты

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги:

АВСТРИЯ. БУНДЕСЛИГА

сезон завершен

Чемпион: "Зальцбург"

Обладатель Кубка: "Зальцбург"

Вылетают: "Тироль"

Повышаются из низшей лиги:

Чемпионская группа

Группа вылета

ДАНИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион:

Обладатель Кубка: "Сеннерйюск"

Вылетают: "Силькеборг", "Эсбьерг"

Повышаются из низшей лиги:

ШОТЛАНДИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

чемпионат завершен досрочно

Чемпион: "Селтик"

Обладатель Кубка: полуфиналы, без даты

Вылетают: "Хартс"

Повышаются из низшей лиги: "Данди Юнайтед"

ЧЕХИЯ. ФОРТУНА ЛИГА

Чемпион: "Славия"

Обладатель Кубка: "Спарта"

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги:

КИПР. ЛИГА СИТА

чемпионат завершен досрочно

Чемпион: нет

Обладатель Кубка: отменен на стадии полуфиналов

Вылетают: нет

Повышаются из низшей лиги:

ГРЕЦИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион: "Олимпиакос"

Обладатель Кубка: финал "АЕК" – "Олимпиакос" 26 июля

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги:

ШВЕЙЦАРИЯ. СУПЕРЛИГА

Чемпион:

Обладатель Кубка: четвертьфиналы 5 августа

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги:

СЕРБИЯ. СУПЕРЛИГА

сезон завершен, плей-офф за выживание отменен

Чемпион: "Црвена Звезда"

Обладатель Кубка: "Войводина"

Вылетают: нет

Повышаются из низшей лиги: нет

ХОРВАТИЯ. ПЕРВАЯ ЛИГА

Чемпион: "Динамо" Загреб

Обладатель Кубка: финал "Риека" – "Локомотива" Загреб 1 августа

Вылетают:

Повышаются из низшей лиги: "Шибеник"

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