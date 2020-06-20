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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Переписана история: чемпионство "Шахтера" ознаменовалось невероятным рекордом

20 июня, 21:53

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" стали недостижимыми за пять туров до финиша. Так быстро стать чемпионом ранее не удавалось никому

Чемпионство Украины, добытое "Шахтером" благодаря победе над "Александрией" 3:2 в субботу, 20 июня, ознаменовалось рекордом. Оно стало самым быстрым за 28 лет проведения национального первенства по футболу.

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"Шахтер" стал чемпионом Украины-2020 за пять туров до финиша, что до этого не удавалось никому. Ранее рекорд много лет принадлежал "Динамо", которое в 2000 году под руководством Валерия Лобановского сумело выиграть золотые медали за четыре тура до конца сезона. В 2017-м этот показатель повторил "Шахтер". А теперь "горняки" обновили это достижение, переписав футбольную историю страны.

Напомним, "Шахтер" обыграл на НСК "Олимпийский" "Александрию" со счетом 3:2, проигрывая по ходу второго тайма 1:2. Решающим стал выход на замену у "горняков" Тете, который своим дублем принес "оранжево-черным" волевую победу.

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Как мы писали ранее, это чемпионство Украины стало для "Шахтера" тринадцатым в истории – четвертым кряду и первым при португальском тренере Луише Каштру.

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Шахтер – Александрия. Лучшие моменты. 1-й тайм

Шахтер – Александрия. Лучшие моменты. 2-й тайм

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рекорд чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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