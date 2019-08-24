Все – о первом туре чемпионата Италии: от расписания – до котировок на Малиновского

Стартует последний из чемпионатов топ-пятерки. Почти нет сомнений, что титул снова возьмет "Ювентус"

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

На этих выходных стартует последний из чемпионатов футбольной топ-пятерки – поединки первого тура пройдут в итальянской Серии А. Действующий чемпион "Ювентус" гостит у "Пармы", "Наполи" – у "Фиорентины", клуб экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки "Рома" принимает дома "Дженоа", тогда как "Аталанте" Руслана Малиновского противостоит СПАЛ.

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Как мы сообщали ранее, "Ювентус" первые два поединка сезона проведет без своего наставника. У 60-летнего Маурицио Сарри диагностировали пневмонию. Чтобы он мог полностью выздороветь, принято решение освободить его от необходимости присутствовать на играх с "Пармой" и "Наполи".

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Кстати, у букмекеров "Ювентус" – безоговорочный фаворит стартующего чемпионата Италии. На чемпионство туринцев установлен коэффициент 1.36, далее идут "Наполи" (6.00), "Интер" (6.50), "Милан" (26.00), "Рома" (41.00) и "Аталанта" Руслана Малиновского (67.00)

Чемпионат Италии, 1 тур

Суббота, 24 августа

19:00 "Парма" - "Ювентус"

ТВ: oll.tv (live), Футбол 1 (23:40 – повтор)

(live), Футбол 1 (23:40 – повтор) 21:45 "Фиорентина" – "Наполи" ТВ: Футбол 1, oll.tv

Футбол 1, Воскресенье, 25 августа

19:00 "Удинезе" – "Милан" ТВ: Футбол 2, oll.tv

Футбол 2, 21:45 "Кальяри" – "Брешия"

21:45 "Верона" – "Болонья"

21:45 "Рома" – "Дженоа"

21:45 "Сампдория" - "Лацио"

21:45 СПАЛ - "Аталанта"

21:45 "Торино" – "Сассуоло"

Понедельник, 26 августа

21:45 "Интер" - "Лечче" ТВ: Футбол 1, oll.tv

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