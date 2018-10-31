Все решилось в серии пенальти: обзор матча "Десна" – "Заря"

Сегодня, 23:06

Голы, лучшие моменты и серия послематчевых пенальти в Кубке Украины


Луганская "Заря" обыграла черниговскую "Десну" в матче 1/8 финала Кубка Украины. В основное время матча команды обменялись голами – сначала отличился Безбородлько, а затем счет сравнял Леднев. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались гости – они все свои попытки реализовали, а у "Десны" пенальти не забил Картушов.

"Десна" – "Заря" – 1:1 (4:5 пен)
Голы: Безбородько (37) – Леднев (84)

"Десна": Литовка, Братков, Ермаков, Филиппов, Якимив (А. Фаворов, 90+2), Безбородько (Хлебас, 105), Люлька, Мостовой (Картушов, 68), Старенький (Волков, 112), Имереков, Д. Фаворов

"Заря": Махарадзе, Сваток, Гордиенко (Леднев, 74), Харатин, Литвин, Михайличенко, Тымчик, Кабаев (Караваев, 66), Громов, Майборода (Леонардо, 118), Арвеладзе (Силас, 60).

Предупреждения: Михайличенко (28), Люлька (47), Литвин (71), Д. Фаворов (72), Харатин (75), Имереков (89), Старенький (105)

Точно не порадовал своих болельщиков "Мариуполь". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

А "Шахтер" обыграл "Олимпик" в дерби Донбасса. "Горнякам" пришлось отыгрываться, но сделали это подопечные Фонсеки быстро. "Олимпик" сумел сравнять счет и сразу же пропустил решающий мяч.
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Сегодня|Спорт

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