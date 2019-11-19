Встреча Вербича с Кендзерой и битва за выход в группе Е: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

Все о поединка вторника в квалификации

Венгры оставили Бейла без очков / Фото: AFP

Уже определилось большинство команд, которые пройдут в финальную часть Евро-2020. Среди счастливчиков оказалась и Украина, которая вышла из группы с первого места.

В заключительных отборочных матчах Евро-2020 сборная России играет на выезде с Сан-Марино, а Уэльс сразится с Венгрией. Также интересной ожидает быть битва между Словенией и Польшей, где могу встретится игроки "Динамо" – Вербич и Кендзера.

Группа С

21:45 Германия – Северная Ирландия ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,12 – 9,00 – 26,00

21:45 Нидерланды – Эстония ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,01 – 15,00 – 100

N Команды И В Н П М О 1 ГЕРМАНИЯ 7 6 0 1 24-6 18 2 ГОЛЛАНДИЯ 7 5 1 1 19-7 16 3 С.ИРЛАНДИЯ 7 4 1 2 8-7 13 4 БЕЛАРУСЬ 8 1 1 6 4-16 4 5 ЭСТОНИЯ 7 0 1 6 2-21 1

Группа Е

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21:45 Уэльс – Венгрия OLL.TV

Букмекеры: 2,48 – 3,50 – 4,35

21:45 Словакия – Азербайджан OLL.TV

Букмекеры: 1,19 – 6,60 – 14,50

N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 8 5 2 1 17-7 17 2 ВЕНГРИЯ 7 4 0 3 8-9 12 3 УЭЛЬС 7 3 2 2 8-6 11 4 СЛОВАКИЯ 7 3 1 3 11-11 10 5 АЗЕРБАЙДЖАН 7 0 1 6 5-16 1

Группа G

21:45 Польша – Словения OLL.TV

Букмекеры: 1,69 – 3,85 – 5,20

21:45 Латвия – Австрия OLL.TV

Букмекеры: 21,00 – 7,40 – 1,14

21:45 Северная Македония – Израиль OLL.TV

Букмекеры: 2,55 – 2,95 – 3,45

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N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 9 7 1 1 15-3 22 2 АВСТРИЯ 9 6 1 2 19-8 19 3 СЛОВЕНИЯ 9 4 2 3 14-8 14 4 МАКЕДОНИЯ 9 3 2 4 11-13 11 5 ИЗРАИЛЬ 9 3 2 4 16-17 11 6 ЛАТВИЯ 9 0 0 9 2-28 0

Группа I

21:45 Бельгия – Кипр OLL.TV

Букмекеры: 1,03 – 19,00 – 55,00

21:45 Сан-Марино – Россия OLL.TV

Букмекеры: 65,00 – 8,60 – 1,06

21:45 Шотландия – Казахстан OLL.TV

Букмекеры: 1,58 – 4,00 – 5,60

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 9 9 0 0 34-2 27 2 РОССИЯ 9 7 0 2 28-8 21 3 ШОТЛАНДИЯ 9 4 0 5 13-18 12 4 КИПР 9 3 1 5 14-14 10 5 КАЗАХСТАН 9 3 1 5 12-14 10 6 САН-МАРИНО 9 0 0 9 1-46 0

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

Смотрите также, как сборная Украины прилет в Киев после окончания отбора на Евро-2020

Видео: ФФУ

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