Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Встреча Вербича с Кендзерой и битва за выход в группе Е: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

19 ноября, 10:11

Все о поединка вторника в квалификации

Венгры оставили Бейла без очков

Венгры оставили Бейла без очков / Фото: AFP

Уже определилось большинство команд, которые пройдут в финальную часть Евро-2020. Среди счастливчиков оказалась и Украина, которая вышла из группы с первого места.

В заключительных отборочных матчах Евро-2020 сборная России играет на выезде с Сан-Марино, а Уэльс сразится с Венгрией. Также интересной ожидает быть битва между Словенией и Польшей, где могу встретится игроки "Динамо" – Вербич и Кендзера.

Группа С

21:45 Германия – Северная Ирландия ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,12 – 9,00 – 26,00

21:45 Нидерланды – Эстония ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,01 – 15,00 – 100

N

Команды

ИВНПМО
1 ГЕРМАНИЯ760124-618
2 ГОЛЛАНДИЯ751119-716
3 С.ИРЛАНДИЯ74128-713
4 БЕЛАРУСЬ81164-164
5 ЭСТОНИЯ70162-211

Группа Е

Реклама

21:45 Уэльс – Венгрия OLL.TV
Букмекеры: 2,48 – 3,50 – 4,35

21:45 Словакия – Азербайджан OLL.TV
Букмекеры: 1,19 – 6,60 – 14,50

N

Команды

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ852117-717
2 ВЕНГРИЯ74038-912
3 УЭЛЬС73228-611
4 СЛОВАКИЯ731311-1110
5 АЗЕРБАЙДЖАН70165-161

Группа G

21:45 Польша – Словения OLL.TV
Букмекеры: 1,69 – 3,85 – 5,20

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

21:45 Латвия – Австрия OLL.TV
Букмекеры: 21,00 – 7,40 – 1,14

21:45 Северная Македония – Израиль OLL.TV
Букмекеры: 2,55 – 2,95 – 3,45

Реклама

N

Команды

ИВНПМО
1ПОЛЬША971115-322
2 АВСТРИЯ961219-819
3 СЛОВЕНИЯ942314-814
4 МАКЕДОНИЯ932411-1311
5 ИЗРАИЛЬ932416-1711
6 ЛАТВИЯ90092-280

Группа I

21:45 Бельгия – Кипр OLL.TV
Букмекеры: 1,03 – 19,00 – 55,00

21:45 Сан-Марино – Россия OLL.TV
Букмекеры: 65,00 – 8,60 – 1,06

21:45 Шотландия – Казахстан OLL.TV
Букмекеры: 1,58 – 4,00 – 5,60

N

Команды

ИВНПМО
1БЕЛЬГИЯ990034-227
2РОССИЯ970228-821
3 ШОТЛАНДИЯ940513-1812
4 КИПР931514-1410
5 КАЗАХСТАН931512-1410
6 САН-МАРИНО90091-460

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

Смотрите также, как сборная Украины прилет в Киев после окончания отбора на Евро-2020

Видео: ФФУ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная Польши Евро-2020 сборная Словении

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...