Встреча Вербича с Кендзерой и битва за выход в группе Е: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

Уже определилось большинство команд, которые пройдут в финальную часть Евро-2020. Среди счастливчиков оказалась и Украина, которая вышла из группы с первого места.
В заключительных отборочных матчах Евро-2020 сборная России играет на выезде с Сан-Марино, а Уэльс сразится с Венгрией. Также интересной ожидает быть битва между Словенией и Польшей, где могу встретится игроки "Динамо" – Вербич и Кендзера.
Группа С
21:45 Германия – Северная Ирландия ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,12 – 9,00 – 26,00
21:45 Нидерланды – Эстония ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,01 – 15,00 – 100
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕРМАНИЯ
|7
|6
|0
|1
|24-6
|18
|2
|ГОЛЛАНДИЯ
|7
|5
|1
|1
|19-7
|16
|3
|С.ИРЛАНДИЯ
|7
|4
|1
|2
|8-7
|13
|4
|БЕЛАРУСЬ
|8
|1
|1
|6
|4-16
|4
|5
|ЭСТОНИЯ
|7
|0
|1
|6
|2-21
|1
Группа Е
21:45 Уэльс – Венгрия OLL.TV
Букмекеры: 2,48 – 3,50 – 4,35
21:45 Словакия – Азербайджан OLL.TV
Букмекеры: 1,19 – 6,60 – 14,50
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|2
|ВЕНГРИЯ
|7
|4
|0
|3
|8-9
|12
|3
|УЭЛЬС
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|4
|СЛОВАКИЯ
|7
|3
|1
|3
|11-11
|10
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|7
|0
|1
|6
|5-16
|1
Группа G
21:45 Польша – Словения OLL.TV
Букмекеры: 1,69 – 3,85 – 5,20
21:45 Латвия – Австрия OLL.TV
Букмекеры: 21,00 – 7,40 – 1,14
21:45 Северная Македония – Израиль OLL.TV
Букмекеры: 2,55 – 2,95 – 3,45
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|9
|7
|1
|1
|15-3
|22
|2
|АВСТРИЯ
|9
|6
|1
|2
|19-8
|19
|3
|СЛОВЕНИЯ
|9
|4
|2
|3
|14-8
|14
|4
|МАКЕДОНИЯ
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|9
|3
|2
|4
|16-17
|11
|6
|ЛАТВИЯ
|9
|0
|0
|9
|2-28
|0
Группа I
21:45 Бельгия – Кипр OLL.TV
Букмекеры: 1,03 – 19,00 – 55,00
21:45 Сан-Марино – Россия OLL.TV
Букмекеры: 65,00 – 8,60 – 1,06
21:45 Шотландия – Казахстан OLL.TV
Букмекеры: 1,58 – 4,00 – 5,60
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|9
|9
|0
|0
|34-2
|27
|2
|РОССИЯ
|9
|7
|0
|2
|28-8
|21
|3
|ШОТЛАНДИЯ
|9
|4
|0
|5
|13-18
|12
|4
|КИПР
|9
|3
|1
|5
|14-14
|10
|5
|КАЗАХСТАН
|9
|3
|1
|5
|12-14
|10
|6
|САН-МАРИНО
|9
|0
|0
|9
|1-46
|0
Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.
Смотрите также, как сборная Украины прилет в Киев после окончания отбора на Евро-2020
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