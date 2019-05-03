Второй после Месси: Карлос Тевес выиграл 27-й трофей в карьере

Футболист помог "Бока Хуниорс" завоевать Суперкубок Аргентины

Карлос Тевес с трофеем. Фото: Twitter

Клуб "Бока Хуниорс" стал победителем Суперкубка Аргентины, обыграв "Росарио Сентраль". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были футболисты "Боки" – 6:5.

Для нападающего победителей Карлоса Тевеса это 27-й трофей в карьере. 35-летний форвард является вторым самым титулованным аргентинским футболистом. Лидирует Лионель Месси, выигравший за свою карьеру 35 титулов.

Тевес начал профессиональную карьеру в "Бока Хуниорс" в 16 лет. Спустя четыре года он перешел в бразильский "Коринтианс". Также в карьере нападающего были выступления за английские "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и китайский "Шанхай Шеньхуа". Зимой 2018 года Тевес вернулся из Поднебесной в "Боку", подписав контракт до конца 2019 года.

Напомним, что самым титулованным футболистом мира является бразильский защитник "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес. В активе 35-летнего футболиста 39 наград. Наибольшее количество титулов – 23 – Дани Алвес завоевал в составе "Барселоны". Игрок также выигрывал трофеи, выступая за "Севилью", "Ювентус" и сборную Бразилии.

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