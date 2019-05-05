Второй после Шевченко: украинец Марьян Швед может стать подопечным Моуринью

Шотландский клуб ведет переговоры с португальским тренером

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью интересен "Селтику". Шотландский клуб сделал предложение 56-летнему специалисту по поводу работы, сообщает Sky Sport Italia. Моуринью рассматривает этот вариант.

Важную роль в этой возможной сделке играет агент Жорже Мендеш, который параллельно работает над вариантом с "ПСЖ". По информации источника, если Томас Тухель останется в парижском клубе, то Моуринью мог бы согласиться возглавить "Селтик".

У Мендеша близкие отношения с президентом "Селтика", от которого и получил предложение по Моуринью. "Селтик" 4 мая в 8-й раз подряд стал чемпионом Шотландии.

Отметим, что со следующего сезоне цвета "Селтика" будет защищать украинец из "Карпат" Марьян Швед. Он станет вторым украинцем, кто будет работать под руководством португальца. Первопроходцем был Андрей Шевченко, тренировавшийся под присмотром Моуринью в "Челси".

Напомним, Моуринью остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года. Португалец возглавил "Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17.

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