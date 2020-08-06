"Вулверхэмптон" – "Олимпиакос": онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы английский "Вулверхэмптон" принимает греческий "Олимпиакос". Матч начнется в 22:00, а мы проводим текстовый онлайн с яркими фото, видео-повторами голов и комментариями ключевых моментов встречи.

"Вулверхэмптон" – "Олимпиакос"

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До карантина команды сыграли первый матч – в Греции была зафиксирована ничья 1:1. На гол французского нападающего "Олимпиакоса" Юссефа Аль-Араби в марте англичане ответили точным ударом португальского полузащитника Педру Нету.

Победитель сегодняшнего матча в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния "Севилья" – "Рома" (играют сегодня на нейтральном поле в Дуйсбурге). Начиная с 1/4 в Лиге Европы все стадии будут из одного матча, мини-турнир пройдет в Германии.

За время, прошедшее с объявления карантина и локдауна еврокубков, "Вулверхэмптон" занял седьмое место в чемпионате Англии. Команда не смогла пробиться в еврокубки, а значит, победа в Лиге Европы – единственный шанс в следующем сезоне сыграть в Европе. В свою очередь, "Олимпиакос" выиграл чемпионский титул в Греции.

"Вулверхэмптон" – "Олимпиакос": слова тренеров

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш:

Все знают, чего "Вулверхэмптон" добился в этом сезоне. Это серьезная команда. Она демонстрирует высокий уровень игры и не прощает ошибок на поле. Но у нас тоже хорошая команда, и наш соперник видел это в первом матче. Мы знаем их, они знают нас. Ждем интересного матча, ведь обе команды предельно мотивированы и хотят пробиться в следующий раунд.

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту:

Знаю, что они будут готовы к этой игре, как и мы. Мы анализировали их и знаем, что у нас непростой соперник, но будем смотреть на себя. Думаю, ребята готовы к этому матчу. Игроки общаются, делятся мнениями. Даниэл (Поденсе, бывший игрок "Олимпиакоса") может предоставить много полезной информации. Нам стоит его послушать.

"Вулверхэмптон" – "Олимпиакос": прогноз

Эксперты называют хозяев фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Вулверхэмптона" в основное время составляет 1.80, тогда как котировка на победу "Олимпиакоса" – 5.10, а на ничью – 3.55.

Таким образом, вероятность результата матча в основное время такая: победа "Вулверхэмптона" 54 процента, ничья 27 процентов, победа "Олимпиакоса" 19 процентов.

Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы: 1.32 "Вулверхэмптон" (вероятность – 73 процента) и 3.55 "Олимпиакос" (вероятность – 27 процентов).

Также букмекеры прогнозируют небольшое количество голов в основное время. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.65, а на "больше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 2.35.

"Вулверхэмптон" – "Олимпиакос": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день в 13:55 на канале "Футбол 1" и в 19:40 на канале "Футбол 2".

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