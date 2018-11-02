Вытрезвитель для футболиста: полузащитник "ПСЖ" сел за руль пьяным

В ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде задержан итальянский полузащитник "ПСЖ"

Как информирует L`Equipe, итальянский хавбек французского "ПСЖ" Марко Верратти был арестован в ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде. Отмечается, что уровень алкоголя в крови Верратти превышал допустимую норму почти в два раза, поэтому его после ареста отправили в вытрезвитель, а только потом отпустили домой. А уже сегодня его команде предстоит матч со второй командой чемпионата Франции – "Лиллем".

Позже футболист будет вызван в полицию для дачи показаний. 25-летнего футболиста могут лишить прав на длительный срок и оштрафовать, но не более. Впрочем, и парижский клуб наверняка отреагирует должным образом за удар по имиджу "ПСЖ".

Напомним, что Верратти в Париж перебрался в июле 2012 года – из итальянской "Пескары", которая за переход получила 12 миллионов евро, а сам футболист, которому на момент трансфера не было еще 20 лет, – зарплату в 850 тысяч евро за сезон. А вскоре Верратти, который вошел в пятерку лучших новичков Лиги чемпионов, получил новый контракт с зарплатой в несколько раз больше.

А в 2015 году Верратти признан лучшим футболистом сборной Италии.

Любопытно, что в 2017-м L’Equipe уже приходилось извиняться перед полузащитниками "ПСЖ" Марко Верратти и Блезом Матюиди за дезинформацию.