"Я думал – они умерли": во время тренировки бразильской команды в поле ударила молния
Обошлось без жертв, но, по словам очевидцев стихии, впечатление было ужасающим. Игроки очнулись после реанимации
Футболисты бразильского клуба "Насионал де Сан-Домингуш" упали в обморок на тренировке после удара молнии в поле. По информации телеканала Globo,происшествие случилось в городе Санта-Китерия еще 8 марта, но публично о нем рассказали только сейчас.
Очевидцы рассказали, что разминка началась около 17:30 по местному времени и где-то через три минуты после ее начала игроки оказались на газоне в результате удара стихии. "Я заметил вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Это было страшно, я решил, что они умерли", - сказал один из игроков Элтон Мендонс Боржеа. Сам он в момент разряда был вне поля. Игрок добавил, что дождя во время инцидента не было, а газон был сухим.
Некоторые футболисты "Насионала" очнулись только после сердечно-легочной реанимации, которую им оказали очевидцы происшествия, трое пострадавших были госпитализированы. У них выявлена частичная потеря моторики, нарушение зрительных функций и гематомы. Позже их выписали из больницы после проведения обследования.
Как сообщалось ранее, бывший бельгийский футболист Денис Дасул погиб после удара молнии во время занятия серфингом.
Также сообщалось, что в Бразилии молния ударила в газон во время матча Кубка Сан-Паулу среди юниоров.
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