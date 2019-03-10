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"Я думал – они умерли": во время тренировки бразильской команды в поле ударила молния

Сегодня, 13:25

Обошлось без жертв, но, по словам очевидцев стихии, впечатление было ужасающим. Игроки очнулись после реанимации

"Я думал – они умерли": во время тренировки бразильской команды в поле ударила молния //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f3/41c/5c84f341cb62e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f3/41c/5c84f341cb62e.png Футбол Обошлось без жертв, но, по словам очевидцев стихии, впечатление было ужасающим. Игроки очнулись после реанимации

Футболисты бразильского клуба "Насионал де Сан-Домингуш" упали в обморок на тренировке после удара молнии в поле. По информации телеканала Globo,происшествие случилось в городе Санта-Китерия еще 8 марта, но публично о нем рассказали только сейчас.

Очевидцы рассказали, что разминка началась около 17:30 по местному времени и где-то через три минуты после ее начала игроки оказались на газоне в результате удара стихии. "Я заметил вспышку и вдруг все находившиеся на поле упали. Это было страшно, я решил, что они умерли", - сказал один из игроков Элтон Мендонс Боржеа. Сам он в момент разряда был вне поля. Игрок добавил, что дождя во время инцидента не было, а газон был сухим.

Некоторые футболисты "Насионала" очнулись только после сердечно-легочной реанимации, которую им оказали очевидцы происшествия, трое пострадавших были госпитализированы. У них выявлена частичная потеря моторики, нарушение зрительных функций и гематомы. Позже их выписали из больницы после проведения обследования.

Как сообщалось ранее, бывший бельгийский футболист Денис Дасул погиб после удара молнии во время занятия серфингом.

Также сообщалось, что в Бразилии молния ударила в газон во время матча Кубка Сан-Паулу среди юниоров.

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Тег Бразилия, футбол, молния

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Сегодня|Спорт

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