"Я реально думала, что умираю": Ирина Морозюк призналась после ДТП, что никогда еще не была так близка к смерти
Жена динамовца, попавшая в аварию в Турции: "Таксист завтыкал. Я разбила нос, губы, зубов не чувствую!"
Жена футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина, попавшая сегодня в ДТП в Турции, рассказала в инстаграме подробности аварии и своего самочувствия.
"Всем привет, друзья! Спасибо всем, кто меня поддерживает! Я получила сотни сообщенний. Всем ответить тяжело, поэтому напишу тут... Сегодня я попала в аварию! Ехала в такси, одна... Таксист мой завтыкал и выехал на встречную! Я сидела сзади, не пристегнутая. Я смотрела в телефон и не видела происходящего, поэтому не успела никак среагировать. Удар был мощный, и я лицом ударилась в сидение. Разбила нос, губы, зубов не чувствую! Потом уже помню, как лежу на земле вся в крови! Была в панике не умереть, поэтому вставала и падала снова! Честно, я так еще никогда не была близка к смерти! Я реально думала, что умираю... Мне казалось, если я лягу, то отключусь. Поэтому из всех сил пыталась вставать. С трудом нашла телефон и позвонила мужу. Доктора сказали, что все хорошо... Покой и восстановление".
"Всем спасибо, кто был со мной! Всему руководству "Ризеспора". Все переживали! Даже с места аварии очевидцы приезжали ко мне в больницу! Я жива! И это самое главное".
Напомним, шесть лет назад, выступая в Турции, в жуткое ДТП попал Артем Милевский.
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