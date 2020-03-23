"Я уже скоро завою в этих четырех стенах": Зинченко рассказал о карантине

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал как проводит вынужденный карантин из-за коронавируса и о своем отношении к переносу Евро-2020.
"Слава Богу, с моими близкими и моим окружением все в порядке. Но есть знакомые, симптомы которых пугают. Хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем людям: соблюдайте правила карантина. Мы столкнулись с таким сложным вирусом и переживаем непростой период. Нужно соблюдать правила, сидеть дома и просто пережить эту историю. Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.
Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация. К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы", – отметил игрок.
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Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально. Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: Ливерпуль действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне.
Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте", – отметил Зинченко.
Смотрите обзор матча команд Зинченко и Лунина "Реал Мадрид" – "Манчестер Сити":
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