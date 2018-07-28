Яремчук забил гол в первом туре нового чемпионата Бельгии

Сегодня, 10:20

Игорь Пластун дебютировал в составе "Гента"

Роман Яремчук. Фото ФК &quot;Гент&quot;
Роман Яремчук. Фото ФК "Гент"

27 июля в Бельгии стартовал национальный чемпионат. В первом туре Лиги Жупиле "Гент" с двумя украинцами в составе – Романом Яремчуком и Игорем Пластуном – сыграл на выезде против "Стандарда", в составе которого не нашлось места даже среди запасных игроку молодежной сборной Украины Валерию Лучкевичу.

"Гент" уступил со счетом 2:3, а один из голов у гостей провел форвард сборной Украины Роман Яремчук, отличившийся на последней минуте первого тайма.

Игорь Пластун отыграл все 90 минут поединка, а Яремчук был заменен на 79-й минуте игры. Во втором туре 4 августа "Гент" сыграет дома против "Зюльте-Варегем".

Ранее мы писали, что еще один украинский легионер в Бельгии Руслан Малиновский забил шикарный гол в матче Лиги Европы. Украинец положил начало разгрому "Фолы" во втором отборочном раунде.

В этот же день первый матч в еврокубках провел "Мариуполь". Украинцы первыми забили "Юргордену", но пропустили на 94-й минуте и довольствовались только ничьей, хотя еще д начала матча были аутсайдером противостояния. Обзор матча "Юргорден" – "Мариуполь" – 1:1.
футбол, чемпионат Бельгии, Игорь Пластун, Гент Бельгия, Роман Яремчук

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Источник:

zbirna.com

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