Ярмоленко больше не сыграет за "Боруссию" в текущем сезоне

Украинский футболист так и не набрал оптимальных кондиций после травмы ноги

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко пропустит матч 34-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма". Вечером 11-го мая игроки дортмундской Боруссии отправились на заключительный матч текущего сезона, но среди них не оказалось украинца Андрея Ярмоленко, сообщает Ruhr Nachrichten. Кроме того, на матч не поехали Омер Топрак, Махмуд Дауд и Александер Исак.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "Боруссию" 66 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативные передачи.

В январе Ярмоленко получил травму ноги и приступил к тренировкам только в апреле. Но вернуть место в стартовом составе ему не удалось. После возвращения в строй Ярмоленко отыграл всего 27 минут в двух поединках, не отличившись результативными действиями.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.

Интересно, что немного ранее Bild утверждал, что "Борусия" может избавиться от Ярмоленко ближайшим летом. Кроме украинца в списке ненужных игроков значилось шесть человек.