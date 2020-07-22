Ярмоленко выпустили в матче против "Манчестер Юнайтед" всего на минуту

"МЮ" и "Вест Хэм" сыграли вничью в предпоследнем туре английской Премьер-лиги

Украинский атакующий полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил минуту игрового времени в выездном матче своей команды против "Манчестер Юнайтед". В предпоследнем, 37 туре чемпионата Англии, "МЮ" и "Вест Хэм" сыграли вничью на "Олд Траффорд". Наставник гостей Дэвид Мойес выпустил 30-летнего Ярмоленко в компенсированное арбитром время вместо 23-летнего английского форварда Джаррода Боуэна.

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Матч завершился со счетом 1:1. Гости вышли вперед под занавес первого тайма – гол с пенальти забил Майкл Антонио. Команда Уле Гуннара Сульшера отыгралась в начале второго тайма – на 51-й минуте отличился Мейсон Гринвуд.

"Манчестер Юнайтед" с 63 очками находится на третьем месте в турнирной таблице, но потеряет его, если "Челси" возьмет очки в игре с "Ливерпулем", смотреть онлайн матча "Ливерпуль" – "Челси" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции. "Вест Хэм" идет 15-м (38 очков).

Напомним, что перед карантином "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы на выезде разгромил австрийский ЛАСК со счетом 5:0. Все голы того поединка в обзоре:

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