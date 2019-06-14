Ярмоленко за место в основе "Вест Хэма" будет конкурировать с игроком сборной Испании

Испанский полузащитник стал второй самой дорогостоящей покупкой "молотобойцев"

Пабло Форнальс. Фото: ФК "Вест Хэм".

Английский "Вест Хэм" объявил о трансфере полузащитника Пабло Форнальса из "Вильярреала". Игрок заключил с лондонским клубом соглашение на пять лет с опцией продления еще на один год. Сообщается, что сумма трансфера составила 24 миллиона фунтов, что сделало 23-летнего испанца вторым самым крупным приобретением в истории "Вест Хэма" после Фелипе Андерсона, перешедшего из "Лацио" за 43 миллиона фунтов.

Форнальс может сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге. На этой позиции, напомним, в "Вест Хэме" выступает украинец Андрей Ярмоленко, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за травмы.

"Я счастлив стать частью "Вест Хэма". Знаю о верных болельщиках этого клуба и о прекрасном стадионе. Восхищаюсь тем, как страстно здесь относятся к футболу. Рад, что мне представилась такая возможность", – сказал Форнальс.

В сезоне-2018/19 Форнальс провел в чемпионате Испании 35 матчей и забил два гола. Также на его счету два матча за национальную сборную Испании.

Ранее мы писали, что команда Ярмоленко пригласила защищать свои ворота безработного из Испании. Экс-голкипер "Эспаньола" в лагере "молотобойцев", скорее всего, будет довольствоваться ролью дублера.

Андрей Ярмоленко побывал в расположении сборной Украины накануне отборочных матчей Евро-2020, но на поле не выходил. Он поддерживал соотечественников и исполнял свой индивидуальный план восстановительных тренировок. В отсутствие Ярмоленко сборная Украины одержала две победы и сохранила лидерство в группе В.

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