Ярослав Ракицкий стал чемпионом России по футболу

Украинский защитник завоевал золотые медали с "Зенитом"

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Поражение московского "Локомотива" со счетом – 0:2 в выездном матче 27-го тура российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" гарантировало "Зениту" чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Больше побед только у московских "Спартака" и ЦСКА. Красно-белые становились чемпионами 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017), "армейцы" – шесть (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016).

Для украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого этот трофей стал 20-м в карьере. Ранее 29-летний Ракицкий семь раз становился чемпионом Украины, а также по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. За "Зенит" футболист сыграл уже 10 матчей и забил три гола.

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