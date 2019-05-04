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Ярослав Ракицкий стал чемпионом России по футболу

4 мая, 23:39

Украинский защитник завоевал золотые медали с "Зенитом"

Фото: Twitter

Поражение московского "Локомотива" со счетом – 0:2 в выездном матче 27-го тура российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" гарантировало "Зениту" чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Больше побед только у московских "Спартака" и ЦСКА. Красно-белые становились чемпионами 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017), "армейцы" – шесть (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016).

Для украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого этот трофей стал 20-м в карьере. Ранее 29-летний Ракицкий семь раз становился чемпионом Украины, а также по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. За "Зенит" футболист сыграл уже 10 матчей и забил три гола.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЗЕНИТ27184550-2658
2 ЛОКОМОТИВ27147638-2649
3 КРАСНОДАР26137646-2246
4 ЦСКА26128636-1844
5 СПАРТАК27127833-2843
6 АРСЕНАЛ27119736-2742
7 ОРЕНБУРГ271061133-3236
8 АХМАТ2799925-2836
9 РОСТОВ2699823-2136
10 РУБИН27714624-2535
11 УРАЛ27961227-4133
12 ДИНАМО26611921-2129
13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ26831522-3527
14 УФА265101123-2925
15 АНЖИ27551713-4720
16 ЕНИСЕЙ27471621-4519

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Тег чемпионат России, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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