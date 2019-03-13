Йожеф Сабо: "У Зидана снова все получится. Его обожают, и он везун"

Один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев пять раз становился коучем "Динамо" и уверен, что у Зидана уже есть план

Сабо уверен, что у Зидана уже есть план. Фото: AFP

Йожеф Сабо: "У Зидана снова все получится. Его обожают, и он везун" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c8/4fe/5c88c84fe88b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c8/4fe/5c88c84fe88b5.jpg 2019-03-13T11:09:37+02:00 Футбол Один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев пять раз становился коучем "Динамо" и уверен, что у Зидана уже есть план

Французский тренер Зинедин Зидан вновь возглавил мадридский "Реал", который тренировал с января 2016-го по май-2018, за два с половиной сезона успев выиграть 9 трофеев, в том числе трижды Лигу чемпионов. А за 9 месяцев без него команда, лишившаяся и своего лидера Криштиану Роналду, посыпалась. Возвращение Зидана в "Реал" для "Сегодня" прокомментировал Йожеф Сабо – один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев, в общей сложности пять раз становившийся коучем киевского "Динамо".

"Очень тяжело брать команду, когда она развалена. Тем более, если ты сам эту команду и создавал. Но раз Зидан дал согласие, значит, он уже обдумал план действий — какие шаги ему сделать и что предпринять. Он ведь очень неглупый парень. Понятно, что Зидан согласился на этот пост с условием, что будет строить команду на следующий сезон. Наверняка у него уже есть список — кого покупать, а от кого, наоборот, избавляться", – сказал Сабо.

— У Зидана получится второй раз войти в ту же реку?

— Я в этом уверен. Во-первых, своими предыдущими успехами он доказал, что его тренировочный процесс лучше всего подходит "Реалу". Для футболистов он — гуру: они его беспрекословно слушают и полностью ему доверяют. Вот я читаю в иностранной прессе, что Зидану в Мадриде обещали полный карт-бланш, лишь бы он пришел. Туда уже "намазался" Моуриньо, но его не любит зритель. А Зидана публика, наоборот, обожает. И это тоже большое подспорье для него. И еще один момент надо учесть. Вот Фергюсон в своей книге написал: "Когда мне все говорили, что я везун, я не соглашался. Но после того как в 99-м, в финале Лиги чемпионов, моя команда за две минуты выиграла проигранную игру, я понял, что я действительно везун". Понимаете, о чем я? Каким бы ты тренером ни был, но без везения ты великие игры не выиграешь. Так вот у Зидана с фартом все в порядке. Он везунчик по жизни.

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