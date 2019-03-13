Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Йожеф Сабо: "У Зидана снова все получится. Его обожают, и он везун"

Сегодня, 11:09

Один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев пять раз становился коучем "Динамо" и уверен, что у Зидана уже есть план

Сабо уверен, что у Зидана уже есть план
Сабо уверен, что у Зидана уже есть план. Фото: AFP
Йожеф Сабо: "У Зидана снова все получится. Его обожают, и он везун" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c8/4fe/5c88c84fe88b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c8/4fe/5c88c84fe88b5.jpg Футбол Один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев пять раз становился коучем "Динамо" и уверен, что у Зидана уже есть план

Французский тренер Зинедин Зидан вновь возглавил мадридский "Реал", который тренировал с января 2016-го по май-2018, за два с половиной сезона успев выиграть 9 трофеев, в том числе трижды Лигу чемпионов. А за 9 месяцев без него команда, лишившаяся и своего лидера Криштиану Роналду, посыпалась. Возвращение Зидана в "Реал" для "Сегодня" прокомментировал Йожеф Сабо – один из самых знаменитых украинских тренеров-возвращенцев, в общей сложности пять раз становившийся коучем киевского "Динамо".

"Очень тяжело брать команду, когда она развалена. Тем более, если ты сам эту команду и создавал. Но раз Зидан дал согласие, значит, он уже обдумал план действий — какие шаги ему сделать и что предпринять. Он ведь очень неглупый парень. Понятно, что Зидан согласился на этот пост с условием, что будет строить команду на следующий сезон. Наверняка у него уже есть список — кого покупать, а от кого, наоборот, избавляться", – сказал Сабо.

— У Зидана получится второй раз войти в ту же реку?
— Я в этом уверен. Во-первых, своими предыдущими успехами он доказал, что его тренировочный процесс лучше всего подходит "Реалу". Для футболистов он — гуру: они его беспрекословно слушают и полностью ему доверяют. Вот я читаю в иностранной прессе, что Зидану в Мадриде обещали полный карт-бланш, лишь бы он пришел. Туда уже "намазался" Моуриньо, но его не любит зритель. А Зидана публика, наоборот, обожает. И это тоже большое подспорье для него. И еще один момент надо учесть. Вот Фергюсон в своей книге написал: "Когда мне все говорили, что я везун, я не соглашался. Но после того как в 99-м, в финале Лиги чемпионов, моя команда за две минуты выиграла проигранную игру, я понял, что я действительно везун". Понимаете, о чем я? Каким бы ты тренером ни был, но без везения ты великие игры не выиграешь. Так вот у Зидана с фартом все в порядке. Он везунчик по жизни.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег зидан, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Йожеф Сабо

Вы сейчас просматриваете новость " Йожеф Сабо: "У Зидана снова все получится. Его обожают, и он везун"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Опухоли головного мозга: первые симптомы

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

СМИ: Полмиллиона украинских заробитчан могут покинуть Польшу

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время
Загрузка...

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

Вчера, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

11 марта, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"

11 марта, 13:20

Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом

10 марта, 14:35

Чемпион мира по боксу рассказал будущим священникам, когда применять физическую силу

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению