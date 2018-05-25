Юрген Клопп: "В нашей команде я отвечаю за поражения, а игроки – за победы"

26 мая в Киеве на "Олимпийскиv" состоится финальный поединок Лиги чемпионов. В матче за трофей сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн трансляция "Реал" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте.

Накануне встречи главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал пресс-конференцию.

- Пять лет назад у вас была похожая ситуация, когда вы были тренером "Боруссии". Как у вас сейчас ожидания от завтрашнего матча?

- У меня большие ожидания как тренера. Нужно многое сделать, чтобы подготовиться к финалу. Главное оставаться спокойными и сбалансированными. Тогда я был больше взволнован, но с опытом все меняется. Хотя тренеру, чья команда вышла в финал Лиги чемпионов, это непросто. В том поединке мы здорово играли, и у нас были свои сильные стороны. Я знал, что снова буду хотеть попасть в финал. Я счастлив быть здесь со своей командой. Футболисты очень много работали, чтобы выйти в финал.

- Что вы думаете о Зидане? Многие говорят, что он не очень силен как тактик.

- Если вы говорите, что Зидан не очень сильный тактик, то то же самое можно сказать и про меня. Это немного смешно. Я уже говорил, что Зидан – лучший футболист своего времени и за то время, что он тренирует "Реал", выигрывал Лигу чемпионов. Таких результатов многим тренерам тяжело добиться. Ему нужно было работать больше, чем другим. Думаю, что его команда будет играть в фантастический футбол. Когда меня спрашивают про жажду побед, то я тоже, как и Зидан, вырос в небольшом городе. У нас была разная жизнь, но сейчас мы оба здесь.

- Завтрашняя игра будет непростой? "Реал" уже дважды играл в финале.

- Опыт имеет большое значение. Уверен, что "Реал" будет выглядеть более уверенно, чем мы, но у нас были две недели, чтобы подготовиться к игре. Мы анализировали их матчи. Но они раньше не играли против нас. "Ливерпуль" готов к победам. Мало кто верил, что мы выйдем в финал, но нас удалось забить немало голов, и вот мы здесь. Впрочем, это футбол. Опыт не всегда помогает. Нам нужно усложнить жизнь "Реалу". Для того и существует тактика.

- Философия "Ливерпуля" изменилась, когда вы стали тренером команды?

- Я никогда не думал об этом. Мы хотим играть так, чтобы показывать свои лучшие качества. Думаю, что наш футбол лучше всего подходит "Ливерпулю". Постараемся завтра показать все, что мы узнали об игре "Реала". Хотя шансы всегда 50 на 50.

- Какая самая сильная сторона ваших игроков?

- Дух, который мы создали в этом сезоне. Еще в его начале мы были хорошей командой, а сейчас мы готовы к большим подвигам. Кто-то может и верил, что мы попадем в финал, но это произошло только благодаря нашей игре.

- Салах будет соблюдать Рамадан? Готов ли он остановить гегемонию Роналду и Месси?

- Религия – это личное дело. Завтра вы увидите Салаха на поле. Он полон сил. Месси и Роналду? Это не должно интересовать тренера. Нас должна интересовать наша игра. Эти два игрока заслуживают похвалы за то, что они сделали. Для Салаха этот сезон был великолепным. Не так легко продолжать в таком духе и дальше. Не так много игроков поддерживали высокий уровень на протяжении последних лет.

- Вы согласны с тем, что тренер обязан уметь избавиться от давления на игроков перед такими большими матчами?

- Когда я только начал работать в "Ливерпуле", мы договорились, что я буду отвечать за поражения, а игроки – за победы. Главное, что мы работаем все вместе. Большинство игроков будут нервничать, но со стартовым свистком они будут делать то, что умеют лучше всего – играть в футбол.

- Как думаете справляться с быстрой игрой "Реала", не имея достаточно длинной скамейки запасных в отличие от мадридцев?

- У нас достаточно футболистов запаса высокого качества. Конечно, у "Реала" есть Васкес и Асенсио, но и у нас есть, кем усилить игру.

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