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Юрий Бакалов покинул пост тренера "Львова": "Уже попрощался с командой"

Сегодня, 12:56

Бакалов пока не знает, где продолжит карьеру, но надеется "поработать во главе хорошей команды"

Юрий Бакалов ушел с поста главного тренера ФК "Львов"
Юрий Бакалов ушел с поста главного тренера ФК "Львов".
Юрий Бакалов покинул пост тренера "Львова": "Уже попрощался с командой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b17/785/5cab17785e9d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b17/785/5cab17785e9d4.jpg Футбол Бакалов пока не знает, где продолжит карьеру, но надеется "поработать во главе хорошей команды"

Юрий Бакалов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Львов". Специалист и клуб приняли решение разорвать контракт по согласию сторон, сообщается на официальном сайте команды. "Руководство, футболисты и персонал ПФК "Львов" благодарят Юрия Михайловича за плодотворное сотрудничество и желают ему дальнейших успехов на тренерском поприще!", – говорится в сообщении.

Мы дозвонились Юрия Бакалову, который подтвердил нам свой уход из команды. "Да, я действительно покидаю "Львов". Почему? Я ничего комментировать не буду, все, что написано на официальном сайте – мне пока больше добавить нечего. Скажу только, что все решилось в понедельник утром".

- Вы не останетесь в структуре клуба?
- Нет, я уже попрощался с командой, поблагодарил ребят за совместную работу.

- То есть, ваш роман со "Львовом" закончен?
- Совершенно верно.

- Кто станет вашим сменщиком?
- Этого я не знаю. Все кадровые вопросы – это к руководству клуба.  

- Какие-то планы на будущее уже есть?
- Давайте по планам немножко попозже (с улыбкой). Надеюсь, что еще удастся поработать во главе хорошей команды, но как сложится – посмотрим.

Напомним, что вчера "Львов" вылетел из Кубка Украины, уступив "Заре" со счетом 0:1. Единственный гол забил Богдан Леднев, мастерски исполнивший штрафной в дебюте второго тайма. Причем герой матча, отмечавший вчера свой 21-й день рождения, мог и не сыграть в этом поединке – перед самой игрой он экстренно заменил в стартовом составе Хомченовского, получившего травму на разминке. Стоит напомнить, что и на предыдущей стадии Кубка, на выезде с "Десной", именно Леднев стал спасителем "Зари": выйдя на замену, сравнял счет в самой концовке, переведя игру в овертайм. Во вчерашнем матче уже "Львов" имел шансы на дополнительное время. В середине второго тайма Юрий Бакалов усилил игру заменами, и гости начали заметно проседать. Но выстояли – в том числе ценой разбитой в кровь головы своего капитана Караваева.

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Тег тренер, чемпионат Украины, Юрий Бакалов, ФК Львов

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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