"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины
Луганчане додержали минимальную победу на выезде
Луганская "Заря" благодаря голу сегодняшнего именинника Богдана Леднева обыграла на выезде ФК "Львов" в матче 1/4 финала Кубка Украины и завоевала путевку в полуфинал. Напомним, матчи Кубка Украины состоят из одного матча. Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.
"Львов" – "Заря" – 0:1
Гол: Леднев (47)
"Заря: Луис Филиппе, Литвин, Вернидуб, Тымчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Силас, Караваев, Хомченовкий, Лунев, Будковский.
"Львов": Сарнавский, Борзенко, Парамонов, Воронин (Насонов, 78), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Липе, Таварес (Чина, 61), Да Силва, Бруно.
Предупреждения: Борзенко (47), Тавареш Виейра (55), Липе (68) – Лунев (21), Чеберко (63), Будковский (85).
Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет на следующий день, 8 апреля. Напомним, что на этой стадии нет сеянных команд.
Ранее Артем Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины. Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде.
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