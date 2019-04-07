Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины

Сегодня, 16:05

Луганчане додержали минимальную победу на выезде

"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины Футбол Луганчане додержали минимальную победу на выезде

Луганская "Заря" благодаря голу сегодняшнего именинника Богдана Леднева обыграла на выезде ФК "Львов" в матче 1/4 финала Кубка Украины и завоевала путевку в полуфинал. Напомним, матчи Кубка Украины состоят из одного матча. Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.

"Львов" – "Заря" – 0:1
Гол: Леднев (47)

"Заря: Луис Филиппе, Литвин, Вернидуб, Тымчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Силас, Караваев, Хомченовкий, Лунев, Будковский.

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Парамонов, Воронин (Насонов, 78), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Липе, Таварес (Чина, 61), Да Силва, Бруно.

Предупреждения: Борзенко (47), Тавареш Виейра (55), Липе (68) – Лунев (21), Чеберко (63), Будковский (85).

Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет на следующий день, 8 апреля. Напомним, что на этой стадии нет сеянных команд.

Ранее Артем Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины. Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Заря Луганск, Кубок Украины, ФК Львов, Богдан Леднев

Вы сейчас просматриваете новость " "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Украины "Ингулец" – "Карпаты"

Сегодня, 13:56

За путевку в полуфинал Кубка Украины будут бороться клуб Первой лиги и участник Премьер-лиги

Удаления – привычное дело: Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины

Сегодня, 13:10

Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 11:08

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

"Шахтер" подготовил эксклюзивную видеотрансляцию событий вокруг матча с "Динамо"

Сегодня, 10:59

"Горняки" покажут разминку, выход команды на поле и дадут возможность фанатам узнать мнение эксперта

Марлос в строю: "Шахтер" прибыл в Харьков на суперматч против "Динамо"

Сегодня, 10:30

"Горняки" прибыли в Харьков за день до матча Кубка Украины

Онлайн главного матча весны "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины

Сегодня, 09:55

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Зеленский показал своих людей

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты в Болгарии

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

"Мама его больше любила": в России девушка закопала в снег брата

УПЦ собирает внеочередное заседание синода

7-летний американский бегун бьет спринтерские рекорды
Загрузка...

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Сегодня, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

Вчера, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"

Вчера, 12:22

"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"

Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал членом банды латиносов

Вчера, 11:24

Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

Вчера, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

30 млн просмотров сорвало видео танцующей гимнастки

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

Эксперт: на каких основаниях Украине вернутся Крым и Донбасс