"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины

Луганчане додержали минимальную победу на выезде

"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины 2019-04-07T16:05:00+03:00 Футбол Луганчане додержали минимальную победу на выезде

Луганская "Заря" благодаря голу сегодняшнего именинника Богдана Леднева обыграла на выезде ФК "Львов" в матче 1/4 финала Кубка Украины и завоевала путевку в полуфинал. Напомним, матчи Кубка Украины состоят из одного матча. Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.

"Львов" – "Заря" – 0:1

Гол: Леднев (47)

"Заря: Луис Филиппе, Литвин, Вернидуб, Тымчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Силас, Караваев, Хомченовкий, Лунев, Будковский.

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Парамонов, Воронин (Насонов, 78), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Липе, Таварес (Чина, 61), Да Силва, Бруно.

Предупреждения: Борзенко (47), Тавареш Виейра (55), Липе (68) – Лунев (21), Чеберко (63), Будковский (85).

Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет на следующий день, 8 апреля. Напомним, что на этой стадии нет сеянных команд.

Ранее Артем Милевский вспомнил противостояние "Шахтера" и "Динамо" в Кубке Украины. Украинский нападающий считает "Шахтер" сильнее, но удачи желает своей бывшей команде.

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