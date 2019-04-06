"Ювентус" добыл волевую победу над "Миланом" в Серии А

Туринцы продлили победную серию до трех матчей, миланцы не выигрывают уже четыре игры

Кин принес победу "Ювентусу". Фото: AFP

"Ювентус" добыл волевую победу над "Миланом" в Серии А //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8ec/57e/5ca8ec57eac63.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8ec/57e/5ca8ec57eac63.jpg 2019-04-06T21:13:56+03:00 Футбол Туринцы продлили победную серию до трех матчей, миланцы не выигрывают уже четыре игры

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" принимал "Милан". Встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц Стадиум" и завершился со счетом – 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Милана" Кшиштоф Пентек, отличившийся на 39-й минуте после передачи полузащитника Тьемуэ Бакайоко. В начале второго тайма форвард "Ювентуса" Пауло Дибала сравнял счет, реализовав пенальти. Победный мяч забил нападающий туринцев Мойзе Кин на 84-й минуте, голевой пас отдал хавбек Миралем Пьянич.

Победная серия "Ювентуса" в чемпионате Италии достигла трех матчей. "Милан" не выигрывает уже в течение четырех матчей кряду. В предыдущих турах команда Дженнаро Гаттузо потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

"Ювентус", набрав 84 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А, "Милан" (52) занимает четвертое место.

Ранее мы писали, что главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо покинет команду в конце нынешнего сезона. Специалист сам собирается уйти при любом результате в оставшихся матчах сезона. У него есть конфликт с директором клуба Леонардо. Кроме того, он не хочет быть "козлом отпущения" за результаты команды, считая, что виноват в неудачах не только он, но и руководство клуба

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Ювентус" добыл волевую победу над "Миланом" в Серии А". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.