"Ювентус" – "Фиорентина": где смотреть трансляцию матча 22 тура чемпионата Италии

"Фиорентина" - "Ювентус" / Фото: Juventus FC

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Одним из центральных матчей 22 тура чемпионата Италии станет поединок чемпиона Серии А "Ювентуса" и "Фиорентины", которая переживает сейчас не самые лучшие времена, но все равно является грозной силой. Сегодняшний поединок на "Альянц Стэдиуме" начнется в 13:30 по Киеву. В прямом эфире в Украине его покажет телеканал Футбол 2.

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Как идет по сезону "Ювентус"

Лучшая команда Италии последних восьми лет "Ювентус" снова лидирует в турнирной таблице и на данный момент опережает ближайшего преследователя, "Интер", на три очка, набрав в 21 туре 51 балл. Однако зимой туринцы не столь безошибочны, как казалось на старте сезона – в конце декабря они отдали "Лацио" Суперкубок Италии, а в прошлом туре проиграли на выезде "Наполи" со счетом 1:2. Правда, до этого "Юве" выиграл пять туров подряд, а в сумме за чемпионат уступив всего дважды.

Обороне "Фиалок" стоит учитывать, что после Нового года раскочегарился нападающий "Старой Синьоры" Криштиану Роналду, который в четырех матчах января наколотил семь мячей, а всего на счету португальца семнадцать голов в 18 играх. Хотя в первом круге чемпионата Италии с "Ювентусом" "Фиорентина" смогла сохранить свои ворота на замке и обеспечить ничью – 0:0.

Как идет по сезону "Фиорентина"

Что касается "Фиорентины", то она сейчас переживает не самые простые времена, команда из Флоренции по 21 тура шла на 13 месте, набрав 25 очков. До шестой строчки и еврокубков не хватает уже шести баллов, правда, от зоны вылета "фиалки" оторвались уже на десять. Так что подопечные Джузеппе Якини еще не самой безвыходной ситуации и победа над "Юве" могла бы поправить их дела.

Тем более, кроме зоны еврокубков, бороться "Фиорентине" в сезоне больше не за что – из Кубка Италии вылетела на стадии четвертьфинала, уступив 1:2 миланскому "Интеру", в Лигу Европы не квалифицировалась. И в последних турах "фиалки" вроде как сумели стабилизировать свою игру – за последние четыре тура команда дважды сыграла вничью и дважды выиграла, суммарно пропустив всего один гол.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри: "Фиорентина" обороняется с необычной интенсивностью и плотностью. Они душат соперника благодаря низкой линии защиты. Мы должны бысть перемещать мяч, потому что тогда у нас появится возможность найти свободное пространство, ограничивая попытки соперника на выход в контратаку. Для болельщиков "Ювентуса" важна только победа. Они справедливо злы из-за того, что мы показали плохой результат и плохо поработали на поле в матче с "Наполи". Проиграть в этом клубе очень тяжело, а проиграть матч показав плохую игру – еще тяжелее".

Эстафеты "Старой Синьоры" перед матчем с "Фиорентиной"

Что думают букмекеры

Абсолютным фаворитом этого матча считается хозяин поля "Ювентус" – коэффициент на его победу 1,30. На выигрыш "Фиорентины" – 10,00, на ничью – 2,25. Самый популярный счет – 2:0 в пользу туринцев – 5,50.

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