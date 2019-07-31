Английский и итальянский гранды решили договорились об обмене Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Италии / Фото: AFP

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" поменяются футболистами на 160 миллионов евро https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83 2019-07-31T10:24:00+03:00 Футбол Английский и итальянский гранды решили договорились об обмене Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу

Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус" договорились об обмене форварда Ромелу Лукаку на его коллегу по амплуа Пауло Дибалу, сообщает Sky Sports. Для осуществления сделки стороны должны дождаться договоренности Дибалы с "Манчестер Юнайтед". Ранее во вторник сообщалось, что агент аргентинского игрока прибыл в Англию для переговоров по возможному переходу его клиента в "МЮ".

Дибала в прошедшем сезоне забил 10 мячей в 42 матчах за "Ювентус". На счету 26-летнего Лукаку 15 голов в 45 встречах за "Манчестер Юнайтед".

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По данным transfermarkt, оценочная трансферная стоимость Пауло Дибалы составляет 85 миллионов евро, а Ромелу ЛУкаку оценили в 75 миллионов. Т.е. намечается сделка на 160 миллионов!

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Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" готов совершить сумасшедший трансфер игрока "Ювентуса". Подписание Дибалы могло стать самым дорогим в истории лондонского клуба.

Смотрите видео дерби Манчестера в конце прошлого сезона:

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