"Тоттенхэм" готов совершить сумасшедший трансфер игрока "Ювентуса"

Это подписание может стать самым крупным в истории английского клуба

Пауло Дибала. Фото: AFP

"Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Ювентусом" по поводу трансфера форварда Пауло Дибалы, который мог бы составить атакующую связку с Харри Кейном в новом сезоне. В переходе аргентинца заинтересован наставник команды Маурисио Почеттино.

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Ожидается, что возможная сделка позволит "Тоттенхэму" второй раз за лето побить трансферный рекорд. Ранее лондонцы подписали Тонги Ндомбеле за 63 миллиона фунтов. По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для "Тоттенхэма" этот трансфер может стать самым крупным в истории.

Что касается самого Дибалы, то его крайне не устраивает текущее положение в "Ювентусе", где у него нет гарантированного места в основном составе. Впрочем, "Тоттенхэму" предстоит выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за Дибалу с "Манчестер Юнайтед", "Баварией" и "ПСЖ", которых тоже связывают с футболистом.

Кстати, Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара.

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