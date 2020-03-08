"Ювентус" – "Интер": онлайн перенесенного поединка чемпионата Италии

Несколько фото с предматчевой тренировки Интера Заявка Ювентуса на матч с Интером:

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Сегодня, 8 марта, пройдет поединок пересеянного матча 26-го тура чемпионата Италии. "Ювентус" примет "Интер" за "закрытыми дверями". Поединок стартует в 21:40 по киевскому времени, а на нашем сайте будет доступен онлайн встречи "Ювентус" – "Интер" с яркими фото и всем ключевыми моментами матча. Ранее мы рассказывали об анонсе футбольного уикенда от Круторогова – Барселона против басков и дерби Манчестера.

"Ювентус" – "Интер"

Вывеска говорит сама за себя. Матч двух команд ведущих борьбу за первое место в чемпионате, соответственно вторая команда против третьей. "Интеру" надо сокращать отрыв от "Ювентуса" в три очка, "Ювентусу" же наоборот надо догонять Лацио, очень интересный матч нас ждет, не смотря на отсутствие болельщиков В данный момент возглавляет турнирную таблицу "Лацио", у которого отмененных матчей не было. В активе римлян 62 набранных пункта.

Коронавирус в Италии

Свой отпечаток на предстоящий матч наложит эпидемия коронавируса, которая захлестнула Италию. Из-за этого "Ювентус" свой последний матч в Серии А провел 22 февраля, тогда "зебрам" удалось не без проблем, но обыграть СПАЛ в гостях. А вот команда Антонио Конте свой последний матч в чемпионате сыграла еще 16 февраля, тогда "нераадзури" проиграли в Риме "Лацио" – 1:2.

Состав команд

У "Ювентуса" нет кадровых проблем накануне дерби, в лазарете находится всего лишь один игрок – это защитник Мерих Демирал, которого мы не увидим уже в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок. Конте, в свою очередь, придется обойтись без Мозеса и Сенси.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Щенсны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду

"Интер": Ханданович — Д’Амброзио, де Врей, Шкриняр — Кандрева, Барелла, Брозович, Весино, Янг — Мартинес, Лукаку

Сравнение команд:

Личные встречи:

В десяти последних очных поединках между командами имеется следующая статистика: шесть побед в активе "Ювентуса", дважды побеждал "Интер", еще в двух случаях была зафиксирована ничья.

Что говорили тренеры:

Маурицио Сарри / Фото: Juventus FC

"Из-за истории и статуса клубов, а также исходя из занимаемых позиций в нынешнем сезоне, это самый престижный матч в Серии А. После двух трансферных окон "Интер", как и мы, стал одним из фаворитов в борьбе за Скудетто. Я ожидаю увидеть захватывающий матч. Тактически будет сложно, учитывая, как играет наш соперник. Ширина атаки "Интера" может доставить нам проблемы, но думаю, что обе команды доставят проблемы друг другу. Одна из наших целей состоит в том, чтобы держать мяч высоко на их половине поля. В воскресенье это будет важнее обычного", – отметил наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Антонио Конте

"У каждого противостояния своя история. Очевидно, что мелкие детали могут все решить. Мы знаем, что это очень сильная команда, и мы уважаем то, что они делают. Со своей стороны, мы голодны и полны решимости трудиться, чтобы стать как можно ближе к ним, для нас важно задрать планку. "Ювентус" против "Интера" – это будет отличная игра, но важно, что она имеет большое значение для положения дел в таблице Серии А", – сказал тренер Интера Антонио Конте.

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