"Ювентус" – "Лацио": онлайн матча за Суперкубок Италии

Все о матче за трофей в Италии - анонс, прогноз, расписание трансляций и мультимедийный онлайн

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Сегодня в Италии будет разыгран трофей – в матче за Суперкубок сойдутся "Ювентус" и "Лацио. Поединок начнется в 18:45 по киевскому времени и пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. "Ювентус" – победитель чемпионата Италии прошлого сезона, а его сегодняшний соперник "Лацио" финишировал лишь на восьмом месте, но стал обладателем Кубка Италии.

Две недели назад команды встречались в 15-м туре чемпионата Италии. Тогда победу со счетом 3:1 одержал "Лацио", хотя счет в матче открыл Криштиану Роналду. Интересно, что тогда 60 процентов игрового времени мячом владели футболисты "Ювентуса", но при этом счет ударов по воротам – 18:9 в пользу "Лацио". Смотрите обзор и видео голов того поединка:

"Ювентус" – "Лацио": сравнение составов. Суммарная оценочная стоимость игроков в заявках двух команд превышает миллиард евро. "Ювентус" – самый дорогой клуб Италии по этому показателю (820 миллионов евро), "Лацио" – на шестом месте (333 млн). В составе "Старой синьоры" больше игроков национальных сборных (17 против 11), но футболисты "Лацио" моложе (средний возраст 27 лет против 29 у "Юве"), и у них больше игроков молодежных сборных (4 против 0).

Самый дорогой в составе "Ювентуса" – вовсе не Криштиану Роналду. На целых 10 миллионов дороже португальца стоит 26-летний итальянский нападающий Пауло Дибала. В этом сезоне он принял участие в 21 игре чемпионата Италии и Лиги чемпионов, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач.

Пауло Дибала и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Реклама

Самый дорогостоящий в составе "Лацио" – 24-летний сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, его оценивают в 70 миллионов евро. В этом году в Серии А и Лиге Европы он провел 20 игр, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Сергей Милинкович-Савич / Фото: Reuters

"Ювентус" – "Лацио": прогноз. Эксперты считают "Ювентус" фаворитом противостояния. Коэффициент на победу Роналду и компании в основное время матча составляет 2.10, тогда как котировка на победу "Лацио" равна 3.60, на ничью – 3.50. Таким образом, вероятность исхода матча в основное время такая: победа "Ювентуса" 45 процентов, ничья 28 процентов, победа "Лацио" 27 процентов.

Котировки на завоевание трофея такие: 1.50 "Ювентус" и 2.70 "Лацио". Таким образом, шансы команды Маурицио Сарри поднять сегодня кубок равны 64 процентам.

Маурицио Сарри и трофей Суперкубка Италии / Фото: Reuters Реклама

Положение в таблице Серии А. В чемпионате Италии сезона 2019/20 "Ювентус" после 17 туров делит первое место с "Интером", а "Лацио" идет третьим, отставая на шесть очков, но имея одну игру в запасе. Его главный преследователь, "Рома", имеет на очко меньше и на один матч больше.

"Ювентус" – "Лацио": кто забьет гол. Букмекеры прогнозируют большое количество голов сегодня – три или более. Также они опубликовали котировки на вероятных авторов забитых мячей. Так, в составе "Ювентуса" фавориты Криштиану Роналду (коэффициент 2.30 на "забьет гол"), Гонсало Игуаин (2.95) и Пауло Дибала (3.55). У "Лацио" наибольшие шансы отличиться имеют такие игроки: Чиро Иммобиле (2.80), Хоакин Корреа (4.55) и Луис Альберто (5.30).

"Ювентус" – "Лацио": где смотреть матч. Трансляция матча за Суперкубок Италии на украинских каналах не запланирована. Смотреть игру в прямом эфире можно на спутниковых каналах Матч ТВ, Матч Футбол 2, а также в 01:35 понедельника в повторе на Матч Футбол 2.

В своем последнем матче "Ювентус" 18 декабря на выезде обыграл "Сампдорию", смотрите обзор и видео голов того поединка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама