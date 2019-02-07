"Ювентус" против "Сассуоло" и другие матчи 23 тура чемпионата Италии
Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А, актуальная турнирная таблица
На этой неделе в чемпионате Италии по футболу играются поединки 23-го тура Серии А. Тур растянут на четыре дня – с четверга по воскресенье. 10 февраля лидер сезона "Ювентус", который идет к своему восьмому подряд чемпионству, на выезде сразится с "середняком" – "Сассуоло".
Отметим, что накануне поединков 23-го тура стало известно, что лучший бомбардир в истории "Наполи" Марек Гамшик переходит в клуб из Китая. Расписание и результаты всех матчей итальянской Серии А:
Четверг, 7 февраля:
21:30 "Лацио" – "Эмполи". ТВ: "Футбол 2"
Пятница, 8 февраля:
21:30 "Кьево" – "Рома". ТВ: "Футбол 2"
Суббота, 9 февраля:
19:00 "Фиорентина" – "Наполи". ТВ: "Футбол 1"
21:30 "Парма" – "Интер". ТВ: "Футбол 1"
Воскресенье, 10 февраля:
13:30 "Болонья" – "Дженоа". ТВ: "Футбол 2"
16:00 "Аталанта" – СПАЛ. ТВ: "Футбол 1"
16:00 "Сампдория" – "Фрозиноне"
16:00 "Торино" – "Удинезе"
19:00 "Сассуоло" – "Ювентус". ТВ: "Футбол 1"
21:30 "Милан" – "Кальяри". ТВ: "Футбол 1"
Матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте oll.tv (в подписке).
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|22
|19
|3
|0
|46-15
|60
|2
|НАПОЛИ
|22
|16
|3
|3
|42-18
|51
|3
|ИНТЕР
|22
|12
|4
|6
|31-16
|40
|4
|МИЛАН
|22
|9
|9
|4
|29-21
|36
|5
|АТАЛАНТА
|22
|10
|5
|7
|48-30
|35
|6
|РОМА
|22
|9
|8
|5
|41-30
|35
|7
|ЛАЦИО
|22
|10
|5
|7
|31-25
|35
|8
|САМПДОРИЯ
|22
|9
|6
|7
|39-29
|33
|9
|ФИОРЕНТИНА
|22
|7
|10
|5
|33-25
|31
|10
|ТОРИНО
|22
|7
|10
|5
|27-22
|31
|11
|САССУОЛО
|22
|7
|9
|6
|34-33
|30
|12
|ПАРМА
|22
|8
|5
|9
|24-30
|29
|13
|ДЖЕНОА
|22
|6
|6
|10
|29-39
|24
|14
|СПАЛ
|22
|5
|7
|10
|19-30
|22
|15
|КАЛЬЯРИ
|22
|4
|9
|9
|19-31
|21
|16
|УДИНЕЗЕ
|22
|4
|7
|11
|18-30
|19
|17
|ЭМПОЛИ
|22
|4
|6
|12
|27-44
|18
|18
|БОЛОНЬЯ
|22
|3
|8
|11
|17-34
|17
|19
|ФРОЗИНОНЕ
|22
|2
|7
|13
|16-43
|13
|20
|КЬЕВО
|22
|1
|9
|12
|19-44
|12
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