"Ювентус" против "Сассуоло" и другие матчи 23 тура чемпионата Италии

Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А, актуальная турнирная таблица

"Ювентус" на выезде сыграет с "Сассуоло". Фото: AFP

"Ювентус" против "Сассуоло" и другие матчи 23 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c45/5dd/5c5c455dde08d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c45/5dd/5c5c455dde08d.jpg 2019-02-07T16:49:37+02:00 Футбол Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А, актуальная турнирная таблица

На этой неделе в чемпионате Италии по футболу играются поединки 23-го тура Серии А. Тур растянут на четыре дня – с четверга по воскресенье. 10 февраля лидер сезона "Ювентус", который идет к своему восьмому подряд чемпионству, на выезде сразится с "середняком" – "Сассуоло".

Отметим, что накануне поединков 23-го тура стало известно, что лучший бомбардир в истории "Наполи" Марек Гамшик переходит в клуб из Китая. Расписание и результаты всех матчей итальянской Серии А:

Четверг, 7 февраля:

21:30 "Лацио" – "Эмполи". ТВ: "Футбол 2"

Пятница, 8 февраля:

21:30 "Кьево" – "Рома". ТВ: "Футбол 2"

Суббота, 9 февраля:

19:00 "Фиорентина" – "Наполи". ТВ: "Футбол 1"

21:30 "Парма" – "Интер". ТВ: "Футбол 1"

Воскресенье, 10 февраля:

13:30 "Болонья" – "Дженоа". ТВ: "Футбол 2"

16:00 "Аталанта" – СПАЛ. ТВ: "Футбол 1"

16:00 "Сампдория" – "Фрозиноне"

16:00 "Торино" – "Удинезе"

19:00 "Сассуоло" – "Ювентус". ТВ: "Футбол 1"

21:30 "Милан" – "Кальяри". ТВ: "Футбол 1"

Матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 22 19 3 0 46-15 60 2 НАПОЛИ 22 16 3 3 42-18 51 3 ИНТЕР 22 12 4 6 31-16 40 4 МИЛАН 22 9 9 4 29-21 36 5 АТАЛАНТА 22 10 5 7 48-30 35 6 РОМА 22 9 8 5 41-30 35 7 ЛАЦИО 22 10 5 7 31-25 35 8 САМПДОРИЯ 22 9 6 7 39-29 33 9 ФИОРЕНТИНА 22 7 10 5 33-25 31 10 ТОРИНО 22 7 10 5 27-22 31 11 САССУОЛО 22 7 9 6 34-33 30 12 ПАРМА 22 8 5 9 24-30 29 13 ДЖЕНОА 22 6 6 10 29-39 24 14 СПАЛ 22 5 7 10 19-30 22 15 КАЛЬЯРИ 22 4 9 9 19-31 21 16 УДИНЕЗЕ 22 4 7 11 18-30 19 17 ЭМПОЛИ 22 4 6 12 27-44 18 18 БОЛОНЬЯ 22 3 8 11 17-34 17 19 ФРОЗИНОНЕ 22 2 7 13 16-43 13 20 КЬЕВО 22 1 9 12 19-44 12

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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