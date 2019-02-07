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"Ювентус" против "Сассуоло" и другие матчи 23 тура чемпионата Италии

Сегодня, 16:49

Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А, актуальная турнирная таблица

"Ювентус" на выезде сыграет с "Сассуоло"
"Ювентус" на выезде сыграет с "Сассуоло". Фото: AFP
"Ювентус" против "Сассуоло" и другие матчи 23 тура чемпионата Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c45/5dd/5c5c455dde08d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c45/5dd/5c5c455dde08d.jpg Футбол Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А, актуальная турнирная таблица

На этой неделе в чемпионате Италии по футболу играются поединки 23-го тура Серии А. Тур растянут на четыре дня – с четверга по воскресенье. 10 февраля лидер сезона "Ювентус", который идет к своему восьмому подряд чемпионству, на выезде сразится с "середняком" – "Сассуоло".

Отметим, что накануне поединков 23-го тура стало известно, что лучший бомбардир в истории "Наполи" Марек Гамшик переходит в клуб из Китая. Расписание и результаты всех матчей итальянской Серии А:

Четверг, 7 февраля:

21:30 "Лацио" – "Эмполи". ТВ: "Футбол 2"

Пятница, 8 февраля:

21:30 "Кьево" – "Рома". ТВ: "Футбол 2"

Суббота, 9 февраля:

19:00 "Фиорентина" – "Наполи". ТВ: "Футбол 1"

21:30 "Парма" – "Интер". ТВ: "Футбол 1"

Воскресенье, 10 февраля:

13:30 "Болонья" – "Дженоа". ТВ: "Футбол 2"

16:00 "Аталанта" – СПАЛ. ТВ: "Футбол 1"

16:00 "Сампдория" – "Фрозиноне"

16:00 "Торино" – "Удинезе"

19:00 "Сассуоло" – "Ювентус". ТВ: "Футбол 1"

21:30 "Милан" – "Кальяри". ТВ: "Футбол 1"

Матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте oll.tv (в подписке).

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС22193046-1560
2 НАПОЛИ22163342-1851
3 ИНТЕР22124631-1640
4 МИЛАН2299429-2136
5 АТАЛАНТА22105748-3035
6 РОМА2298541-3035
7 ЛАЦИО22105731-2535
8 САМПДОРИЯ2296739-2933
9 ФИОРЕНТИНА22710533-2531
10 ТОРИНО22710527-2231
11 САССУОЛО2279634-3330
12 ПАРМА2285924-3029
13 ДЖЕНОА22661029-3924
14 СПАЛ22571019-3022
15 КАЛЬЯРИ2249919-3121
16 УДИНЕЗЕ22471118-3019
17 ЭМПОЛИ22461227-4418
18 БОЛОНЬЯ22381117-3417
19 ФРОЗИНОНЕ22271316-4313
20 КЬЕВО22191219-4412

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Сегодня|Спорт

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