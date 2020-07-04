"Ювентус" – "Торино": прогноз на матч Серии А

В субботу в чемпионате Италии пройдет матч с участием лидера сезона "Ювентуса", который на стадионе "Альянц Арена" примет "Торино". Своим прогнозом на поединок Серии А поделился футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

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"Ювентус" – "Торино"

Серия А, суббота, 4 июля в 18:10, телеканал "Футбол 1"

Дерби делла Моле всегда имеет особый шарм. Даже несмотря на то, что сейчас команды находятся на абсолютно разных полюсах турнирной таблицы и решают разные задачи. "Ювентус" – лидер Серии А, который имеет преимущество над преследователем в четыре очка. В предыдущем туре команда Сарри хоть и обыграла "Дженоа" (3:1), но пропустила впервые за шесть матчей. Вне игры у них целый ряд защитников – Кьеллини, Алекс Сандро, Де Шильо, Демирал и опорник Хедира. Зато набрал хорошую форму Дибала, забивший во всех трех матчах после карантина.

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"Торино" с момента рестарта справилось с "Удинезе" (1:0) и дважды проиграло – "Кальяри" (2:4) и "Лацио" (1:2), но бой римлянам все же дало. "Быки" идут на 14-м месте и от зоны вылета имеют преимущество лишь в шесть очков.

ПРОГНОЗ. Не верится, что "Ювентус" не победит. Должна быть их победа и ТБ 2,5. Обе забьют – тоже может получиться.

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