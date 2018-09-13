Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии провести вместе ЧМ-2030

В 2002 году корейцы принимали мундиаль вместе с Японией

Чемпионат мира по футболу 2030 года может пройти в Азии, сообщает Yonhap News. По информации издания, Южная Корея планирует предложить совместную заявку Китаю, Японии и Северной Корее.

"Таким образом, мы сможем поддерживать нынешнюю атмосферу мира и можем связать мир Северо-Восточной Азии с миром на корейском полуострове", – пояснил министр спорта Южной Кореи То Чон Хван.

Напомним, что чемпионат мира 2002 года принимали Япония и Южная Корея.

Также власти Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность подачи общей заявки на проведение Олимпийских игр 2032 года. Соседние государства, которые ранее находились в состоянии войны, хотят провести соревнования в своих столицах – Сеуле и Пхеньяне.

Ранее о намерении совместно организовать мировое первенство в 2030 году объявили главы Аргентины, Уругвая и Парагвая – напомним именно в этом году мировой футбол будет отмечать столетие чемпионатов мира. Также совместную заявку планируют подать Алжир, Марокко и Тунис. Кроме того, Испания подумывает о совместной заявке с Португалией и возможно с Марокко.