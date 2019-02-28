За два дня до матча "Реал" – "Барселона" произошла замена арбитра

Для Альберто Ундиано Мальенко это будет последнее испанское дерби в карьере

Альберто Ундиано Мальенко.

За два дня до матча "Реал" – "Барселона" произошла замена арбитра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e9/876/5c77e9876ca70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e9/876/5c77e9876ca70.jpg 2019-02-28T16:00:00+02:00 Футбол Для Альберто Ундиано Мальенко это будет последнее испанское дерби в карьере

Испанская футбольная федерация объявила о замене главного арбитра матча 26-го тура "Реал" – "Барселона". Предстоящее 2 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" эль-класико должен был обслуживать Алехандро Хосе Эрнандеса. Однако он получил травму и главным судьей назначили Альберто Ундиано Мальенко. Как сообщает Marca, для него это будет последнее эль-класико в качестве судьи, так как по окончании сезона он завершит карьеру.

Мальенко ранее обслуживал семь матчей между "Реалом" и "Барселоны", два из которых на "Сантьяго Бернабеу", когда сине-гранатовые побеждали – 4:3 и 6:2. Пять раз он работал на "Камп Ноу", в тех матчах трижды выигрывали каталонцы (2:1, 1:0 и 3:0), один раз победил "Реал" (1:2) и была зафиксирована одна ничья (3:3). Два эль-класико он обслуживал в Кубке Испании, в обоих побеждала мадридская команда (3:1 и 1:0).

Напомним, что вчера "Барселона" в гостях разгромила "Реал" – 3:0 и вышла в финал Кубка Испании. Первая встреча этих команд завершилась вничью – 1:1.

Анонс матча "Реал" – "Барселона" в чемпионате Испании:

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