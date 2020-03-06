За гендерное равенство! Клубы Первой лиги и Премьер-лиги обязали иметь женские команды

Нововведения в футболе стартуют уже со следующего сезона, а через год требования повысятся

Скоро женщины станут просто нарасхват – в украинском футболе особенно. Дело в том, что сегодня в Киеве прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, принявшее историческое решение. К слову, читайте календарь сборной Украины в розыгрыше Лиги наций среди мужчин.

Члены Исполкома утвердили стратегический план развития женского футбола на 2020-24 годы. В частности определились с обязательствами профессиональных мужских команд Премьер-лиги (УПЛ) и Профессиональной футбольной лиги поддерживать женские команды разных возрастов. Согласно стратегии уже со следующего сезона 2020/21 команды УПЛ и первой лиги должны зарегистрировать не менее 20 футболисток возрастом до 16 лет. А в сезоне 2021/22 они должны иметь не менее 30 футболисток не старше 17 лет и подписать договор о сотрудничестве с женской командой высшей, первой или второй лиги чемпионата Украины. Или же клуб может иметь женскую команду высшей или первой лиги в своей структуре.

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Так что в ближайшее время, если ничего не изменится, по всей стране начнут искать футбольные женские кадры и выстраиваться за ними в очередь. Ведь мужских команд все-таки больше, чем женских...

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Женский ЧМ-2019. Швеция – Таиланд 5:1. Фото AFP

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